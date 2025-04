Zwei Youngster an Bord – Kompany nominiert Tormaschine vom Campus gegen Inter Mailand

Nachdem beide auch schon am vergangenen Freitag beim Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg im Aufgebot standen, folgt nun das Kader-Debüt in der Champions League. Beide blieben gegen Augsburg ohne Einsatz und warten nach wie vor auf ihre ersten Pflichtspielminuten für die Bayern-Profis.

Der erst 17-jährige Karl ist bereits seit Wochen ein fester Bestandteil des Profi-Trainings beim Rekordmeister. In der Hinrunde kam er primär für die U17 des FC Bayern zum Einsatz und spielte sich dort in den Vordergrund. In der neuen DFB -Nachwuchsliga schoss er in 14 Partien 23 Tore und empfahl sich so für höhere Aufgaben.

Auch Kusi-Asare, der vor einem Jahr von AIK Solna für kolportierte 3,5 Millionen Euro an die Säbener Straße wechselte, trainiert regelmäßig bei den Profis mit. Bisher kam der 1-96-Meter-Hüne aber nur in der Regionalliga Bayern für die Reserve zum Einsatz. In elf Spielen traf er einmal. Auch er ist erst 17 Jahre alt.

FC Bayern muss gegen Inter Mailand mehrere Leistungsträger ersetzen

Gegen Inter Mailand stehen Vincent Kompany Manuel Neuer (Muskelfaserriss in der rechten Wade), Dayot Upamecano (Knieverletzung), Alphonso Davies (Kreuzbandriss), Hiroki Ito (Mittelfußbruch) und Jamal Musiala (Muskelbündelriss) nicht zur Verfügung. Auch bei Kingsley Coman und Aleksandar Pavlovic reicht es noch nicht. Kompany muss seine Startelf so improvisieren.

Am Dienstagabend findet das Hinspiel in der Allianz Arena in München statt. Anpfiff ist um 21 Uhr. Dann will sich Bayern eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Mittwoch im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand verschaffen - um wieder einen Schritt näher an das „Finale dahoam“ heranzukommen. (Simon Wittmann)