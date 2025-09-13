Zwei Yeboah-Treffer reichen nicht zum Punkt

Eine knappe 2:3 (2:2)-Niederlage musste die U15 des 1. FC Saarbrücken am Samstag am Koblenzer Oberwerth hinnehmen. Die Gastgeber vom Deutschen Eck führten bereits nach acht Minuten mit 2:0, ehe Benjamin Yeboah mit einem Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten (23. und 27.) für den schnellen Ausgleich sorgte. Die Rheinländer starteten vor 80 Zuschauern auf einem Kunstrasenplatz aber gut in den zweiten Durchgang und legten in der 44. Minute die erneute Führung vor. Das konnten die blau-schwarzen Jungs nicht mehr ausgleichen. Das FCS-Team ist nun immer noch Dritter, kann am Sonntag aber von der nur einen Punkt schlechteren SV Elversberg überholt werden. Die SVE hat das Auswärtsspiel bei Eintracht Trier zu bestreiten. Am kommenden Spieltag (Samstag, 20. September) empfängt das FCS-Team Wormatia Worms um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.).