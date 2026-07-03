Zwei Wochen vorm Start: Wo stehen Landshut, Schalding & Hankofen?

Gegen Langengeisling gelang der "Spiele" Landshut der erste Sieg in der Vorbereitung. Nun geht`s gegen Hallbergmoos. – Foto: Norbert Herrmann

Mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeiten befinden sich die drei niederbayerischen Bayernligisten SpVgg Hankofen-Hailing, SV Schalding-Heining und SpVgg Landshut. Bis zum Saisonstart sind es nur noch zwei Wochen, das heißt, allmählich heißt es fit werden für den Auftakt. Am Wochenende wird wieder fleißig getestet, wir haben wieder den Überblick für euch:

Nach zwei Auftaktpleiten in die Vorbereitung gegen die Landesligisten Eggenfelden und Kareth-Lappersdorf forderte der Sportliche Leiter der "Spiele", Max Maier, ein Sinneschärfen nach dem Erfolg der Vorsaison. Es gelte, die Konzentration wieder hochzufahren und sich für die neue Spielzeit in der Bayernliga zu finden. "Der Test am Dienstag gegen den oberbayerischen Bezirksligisten Langengeisling (2:0, Anm.d.Red.) war schon deutlich verbessert vom Auftreten her. Das wollen wir auch gegen Hallbergmoos zeigen", so Maier. In den Kader kehren Dominik Past und Daniel Rabanter zurück. Fehlen werden dieses Mal Robin Oswald und Marcus Plomer, die beide auf einer Hochzeit weilen. Goalgetter Kenny Sigl muss dieses Mal noch verletzt passen, soll aber kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.



Merklich aufgehellt hat sich die Stimmung beim SV Schalding nach dem Sieg gegen die Zweitvertretung des SV Ried und der durchaus ansprechenden Leistung bei der 2:4-Niederlage am Mittwoch beim ambitionierten Regionalligisten Wacker Burghausen. "Wir haben gut dagegengehalten gegen Wacker, und auch wenn die zwei Gegentore hinter raus doch recht ärgerlich waren, es geht in die richtige Richtung", lobt Coach Heiko Schwarz, der sich am morgigen Samstag in der Domstadt durchaus wichtige Erkenntnisse erhofft: "Das wird sozusagen eine Zwischen-Standortbestimmung bei einem guten Nord-Bayernligisten." Nicht zur Verfügung stehen dem SVS die verletzten Maxi Moser, Simon Dorfner, Sebastian Sommer, Hannes Hobelsberger und Samuel Langen. Sonntag Merklich aufgehellt hat sich die Stimmung beim SV Schalding nach dem Sieg gegen die Zweitvertretung des SV Ried und der durchaus ansprechenden Leistung bei der 2:4-Niederlage am Mittwoch beim ambitionierten Regionalligisten Wacker Burghausen. "Wir haben gut dagegengehalten gegen Wacker, und auch wenn die zwei Gegentore hinter raus doch recht ärgerlich waren, es geht in die richtige Richtung", lobt Coach Heiko Schwarz, der sich am morgigen Samstag in der Domstadt durchaus wichtige Erkenntnisse erhofft: "Das wird sozusagen eine Zwischen-Standortbestimmung bei einem guten Nord-Bayernligisten." Nicht zur Verfügung stehen dem SVS die verletzten Maxi Moser, Simon Dorfner, Sebastian Sommer, Hannes Hobelsberger und Samuel Langen.



Bislang nahezu reibungslos und nach Plan verläuft die Vorbereitung in Hankofen. Der erste Test wurde beim Bezirksligisten in Garham mit 3:0 erfolgreich gestaltet. "Ich bin froh, dass es nicht mehr ganz so heiß ist wie zuletzt, das war schon anstrengend. Die Jungs geben im Training Gas und sind fleißig. Wir sind gerade in der Phase der Vorbereitung, in der sich ein bissl die Müdigkeit nach harten Einheiten bemerkbar macht. Die Mannschaft ist trotzdem absolut gewillt. Kurzum: Mit dem Einsatz bin ich bislang sehr happy", erläutert Hankofens Chefrtrainer Tobias Beck den aktuellen Stand der Dinge. Gegen Bogen will er "eine Entwicklung sehen", zudem soll sein Team weiter an einem altbekannten Dorfbuam-Manko weiter feilen: Vorm Tor muss die SpVgg kaltschnäuziger werden, auch im ersten Test gegen Garham wurden zu viele Chancen liegengelassen. In Bogen noch nicht mit dabei sein wird Neuzugang Fabian Hanula, der aber kommende Woche ins Training einsteigen soll. Brian Wagner ist am Sonntag privat verhindert. Sven Hodo ist hingegen wieder dabei, ebenso wie Benedikt Troffer, der von seiner Abi-Fahrt zurück ist.