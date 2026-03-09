Zwei Winterzugänge und Kreisligist präsentiert neuen Trainer

– Foto: Carsten Trebuth

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 33-Jährige ist im Verein bestens bekannt. Nach seiner aktiven Zeit kehrte er im vergangenen Sommer vom TSV Wendlingen zum Sportverein zurück und arbeitet seitdem als Co-Trainer der U19. Dort ist er maßgeblich an der Entwicklung der Nachwuchsspieler beteiligt.

Der SV Ebersbach/Fils stellt die Weichen für die kommende Saison und besetzt die Trainerposition der U23 neu. Denis Jarosch übernimmt ab der Spielzeit 2026/27 das Amt des Cheftrainers der zweiten Mannschaft.

Mit seiner Erfahrung aus dem Aktivenbereich, großem Engagement und fachlicher Kompetenz bringt Jarosch gute Voraussetzungen für die neue Aufgabe mit. Ziel ist es, die U23 als wichtige Schnittstelle zwischen Jugend- und Aktivenbereich weiterzuentwickeln und junge Talente schrittweise an den Herrenfußball heranzuführen.

Ende des vergangenen Jahres absolvierte Jarosch zudem erfolgreich die C-Lizenz beim Württembergischen Fußballverband und baute damit seine Trainerqualifikation weiter aus.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Sondelfingen

Der TSV Sondelfingen verstärkt seinen Kader zur Winterpause in der Kreisliga A2 Alb mit zwei Neuzugängen. Mit Mustafa Oldac und Leon Tavakol erhält die Mannschaft zusätzliche Optionen für die Defensive.

Oldac wechselt von Anadolu Reutlingen zum TSV und soll mit seiner Präsenz und Kommunikation auf dem Platz für mehr Stabilität sorgen – Eigenschaften, die dem Team in der Hinrunde teilweise gefehlt hatten.

Auch Leon Tavakol stößt zur Mannschaft. Nach seinem Studium kehrt er zum Verein zurück und bringt durch seine Einsetzbarkeit auf mehreren Defensivpositionen wertvolle Flexibilität in den Kader.

Die Verantwortlichen freuen sich über die beiden Verstärkungen und blicken mit ihnen optimistisch auf die bevorstehende Rückrunde.

