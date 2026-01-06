Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Zwei Winterneuzugänge bei der SG Simonswald-Obersimonswald
Zur Rückrunde verstärken Calvin Kopanka und Marvin Geng den Bezirksligisten.
Calvin Kopanka kehrt nach zweieinhalb Jahren beim FC Waldkirch zurück zu seinem Heimatverein. Der 23-Jährige ist in der Offensive variabel einsetzbar und erweitert damit die Variationsmöglichkeiten des SG Trainer-Duos Daniel Trenkle und Manuel Dick.
Marvin Geng kommt als Backup für Stammtorhüter Hannes Heitzmann zu den Simonwäldern. Der 28-Jährige verfügt über reichlich höherklassige Erfahrung und wird die Torhüter der SG im Training mit vielen wertvollen Tipps und Tricks versorgen.
Die SGSO heißt seine Winterneuzugänge herzlich willkommen und wünscht beiden viel Spaß und Erfog.