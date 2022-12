Die Winterwelt an der Kö wartet mit einigen Neuerungen auf. – Foto: Kunde

Zwei Winter-Attraktionen locken nach Düsseldorf Seit dem 11. November hat die Winterwelt an der Königsallee wieder geöffnet - mit einigen Neuerungen. Und das beliebte „Wheel of Vision“ wird erneut zum winterlichen Hingucker an der Rheinuferpromenade.rn

Für die Fans der Winterwelt an der Kö gibt es einige Neuerungen. So sind wegen der großen Nachfrage in dieser Saison sechs statt vier Bahnen für die Liebhaber des Eisstockschießen vorgesehen – und das Ganze an sieben Tagen die Woche. Neu ist auch: Der Bereich fürs Eisstockschießen wird nach vorne verlegt, direkt an der Theodor-Körner-Straße/Ecke Kö.

Eigens fürs Eisstockschießen wurde eine Kunstbahn konzipiert, um Energie zu sparen. Veranstalter Oscar Bruch jr.: „Damit verbrauchen wir 40 Prozent weniger Strom.“ Darüber hinaus gibt es an der Kunstbahn einen zusätzlichen Gastronomie-Bereich mit Stehtischen. Zum beliebten Treffpunkt rund um die Eisbahn hat sich die Alm entwickelt, und dies nicht nur für die Schlittschuhläufer. Bruch jr hat vergangene Saison eine neue – coronagerechte – Terrasse bauen lassen. „Die hat sich bewährt, das gilt auch für das Gastrokonzept“, sagt er. Die zweigeschossige Alm bleibt ungeheizt, Bruch jr verzichtet weiterhin auf Heizpilze. Am Nordende der Kö, rechts neben der Alm, soll im November der Armani-Pavillon hinzukommen. „Eine tolle Sache, das passt zur Königsallee“, sagt Peter Wienen, Vorstandsvorsitzender der IG Kö. Da der Pavillon nur für eine begrenzte Zeit dort steht, soll in der Vorweihnachtszeit an gleicher Stelle anschließend eine Hütte stehen, in der Veranstaltungen und Aktionen für einen karitativen Zweck stattfinden. Unter dem Motto „Düsseldorf zeigt Herz“ hofft Oscar Bruch jr auf zahlreiche Spenden während der Vorweihnachtszeit. Details werden zu seinem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. ___________________ „Kö-on-ice“ Wo? Corneliusplatz Düsseldorf

Wann? Vom 11.11.2022 bis 15.01.2023 Alles Wissenswerte unter: www.koeonice.de ___________________