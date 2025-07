Zwei Wiesn-Heimspiele für 1860 München: 3. Liga bis zum 9. Spieltag terminiert

DFB terminiert 3. Liga: 1860-Fans enttäuscht über Spielansetzung gegen Rostock

Am dritten Spieltag (22. bis 24. August) empfängt Alemannia Aachen samstags um 14 Uhr die Giesinger zum Traditionsduell im Tivoli. Eine Woche später steht für Kevin Volland und Co das Heimspiel gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart zur gleichen Uhrzeit an. Nach der darauf folgenden Länderspielpause sind die Löwen am fünften Spieltag (12. bis 14. September) Sonntagabend gegen den Aufsteiger TSV Havelse gefordert.