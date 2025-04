Zwei Wiederholungsspiele: Garching muss wegen Fehlers des BFV nachsitzen

In den letzten Wochen lief nicht wirklich viel beim VfR Garching zusammen und jetzt kommt es knüppeldick für den abstiegsgefährdeten Fußball-Landesligisten. Vom Sportgericht des Bayerischen Fußballverbandes wurden die beiden Siege gegen Forstinning und in Rosenheim annulliert. Da jedoch der Verband einen Fehler gemacht hat, werden die beiden Partien neu angesetzt.

Nico Basta (Sportleiter VfR Garching),

Das erste Spiel nach der Winterpause war die Niederlage beim FC Schwaig, die so bestehen bleibt. Normalerweise müssten die Siege gegen Forstinning und Rosenheim gegen Garching gewertet werden, weil ein Spieler nicht einsatzberechtigt war. Mit den Neuansetzungen gesteht der Verband seinen Fehler ein. „Es steht so in der Spielordnung“, sagt Garchings Sportlicher Leiter Nico Basta, „aber das ist Wahnsinn so kurz vor dem Saisonende.“ Bereits an diesem Donnerstag, 1. Mai, soll die Partie gegen Forstinning (Anstoßzeit noch offen) gespielt werden. Der VfR muss nun quasi die beiden Spielwiederholungen zwingend noch einmal gewinnen, um weiterhin alle Chancen für das Erreichen der Abstiegsrelegation zu haben.