Zwei wichtige Stützen gebunden

– Foto: Tobias Beckmann

Der FSV Bergshausen treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Wie der A-Liga Absteiger in seinen sozialen Medien mitteilte, bleiben Kaan Yeter und Tim Morbitzer dem Verein auch in der neuen Spielzeit erhalten.

Damit setzt der FSV nach den bereits verkündeten Zusagen von Trainer Özay Yildiz und Kapitän Lukas Neudert auf weitere Kontinuität im Kader. Yeter, der im Mittelfeld eingesetzt wird, und Morbitzer, der zur Defensive zählt, sollen auch künftig Teil des Bergshäuser Gerüsts sein.

Für den Verein ist die Entscheidung ein weiteres Signal der Stabilität. Gerade mit Blick auf die Planungen für die Saison 2026/27 kann der FSV auf zwei Akteure bauen, die im Mannschaftsgefüge weiterhin eine Rolle spielen werden.