Zwei wichtige Stützen bleiben

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Die TSG Sandershausen treibt ihre Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat die nächsten beiden ligaunabhängigen Zusagen aus dem Kader der ersten Mannschaft bekanntgegeben. Maximilian Igel und Yannick Billing bleiben dem Gruppenligisten erhalten und verstärken damit das Gerüst, auf das der Tabellenführer auch über den Sommer hinaus setzen will.

Vor allem in der Defensive ist die Verlängerung von Maximilian Igel ein wichtiges Signal. Der Innenverteidiger war vor knapp zwei Jahren vom TSV Rothwesten nach Sandershausen gewechselt und hat sich seitdem zügig zur festen Größe entwickelt. Inzwischen zählt der 30-Jährige zu den Leistungsträgern der Mannschaft. Neben seiner Kopfballstärke und seinem guten Stellungsspiel bringt Igel auch Qualitäten im Spiel nach vorn mit, was er zuletzt besonders bei Standards und Freistößen immer wieder zeigte.

Auch offensiv kann die TSG weiter mit einer verlässlichen Größe planen. Yannick Billing geht im Sommer in seine fünfte Saison in Blau-Weiß. Der Angreifer kam 2022 vom VfL Kassel und avancierte auf Anhieb zum Stammspieler. Seine Bilanz von aktuell 50 Toren in 103 Spielen unterstreicht seinen Wert für Sandershausen eindrucksvoll. Hinzu kommen Tempo, Tiefgang und eine hohe Intensität gegen den Ball, die Billing gerade im Pressing zu einem wichtigen Baustein im Spiel der TSG machen. Bereits vor zwei Jahren hatte er mit 20 Treffern als Vize-Torschützenkönig der Verbandsliga Hessen Nord auf sich aufmerksam gemacht.