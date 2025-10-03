 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Schouweiler (in grün) empfängt Nörtzingen
Schouweiler (in grün) empfängt Nörtzingen – Foto: Guy Braun

Zwei wichtige Spiele im unteren Tabellendrittel

Schuweiler - Nörtzingen und Ehleringen – Dalheim – Topspiel zwischen Lasauvage und Gasperich

Absteiger Steinfort tritt am Sonntag zu einem schweren Gastspiel beim „halb“ abgestiegenen neuen Fusionsverein Red Black Luxemburg an. Im Falle eines Auswärtssieges würde man auf einen Punkt an den Gegner des Tages heranrücken, der seinerseits mit einem Erfolg einen begehrten Platz unter den ersten vier ergattern könnte. Neuling Aspelt bekommt es mit dem starken Zweiten Biwer zu tun, trotz zuletzt drei Spielen ohne Niederlage eine denkbar schwere Aufgabe für die Red Boys. Küntzig kam um einiges besser in die Saison, im Gegensatz zu den vergangenen Jahren. Am Sonntag kommt Absteiger Kayl-Tetingen, dem es noch an Konstanz fehlt.

Weiter stehen die in unserem Titel erwähnten zwei Höhepunkte im unteren Drittel der Tabelle an. Der Drittletzte Schouweiler empfängt Schlusslicht Nörtzingen zu einem Duell zweier noch siegloser Teams, Ehleringen (10.) wird nach der Trennung von seinem Trainergespann gegen den punktgleichen Tabellennachbarn Dalheim (11.) versuchen, zu etwas Zählbarem zu kommen. Auch am oberen Ende der Tabelle kommt es zu einem Highlight: Leader Gasperich ist beim in dieser Saison starken Lasauvage (6.) zu Gast, der seine bisherigen zwei Heimspiele gewonnen hat, doch die Hauptstädter haben auswärts ebenso eine makellose Bilanz.

Koob: „von unserer Seite wird Mentalität gefragt sein“

Tricolore-Trainer Guy Koob zum Topspiel: „Wir haben höllischen Respekt vor Lasauvage. Sie schießen viele Tore, von unserer Seite wird Mentalität gefragt sein. Zudem sind sie sehr heimstark. Die Saison ist aber noch sehr jung und wir schauen von Spiel zu Spiel, um so viele Punkte wie möglich zu holen. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, wir haben jeden Grund, die Füße auf dem Boden zu halten. Wir haben eine gute Truppe, sie arbeitet gut und wir verfügen über eine sehr ausgeglichene Bank.“

Schließlich trifft Moutfort (3.) noch in einer Favoritenrolle gegen Aufsteiger US Esch (13.) an.

Am Sonntag

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
US Esch
US EschUS Esch
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

