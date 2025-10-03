Zwei wichtige Spiele im unteren Tabellendrittel

Absteiger Steinfort tritt am Sonntag zu einem schweren Gastspiel beim „halb“ abgestiegenen neuen Fusionsverein Red Black Luxemburg an. Im Falle eines Auswärtssieges würde man auf einen Punkt an den Gegner des Tages heranrücken, der seinerseits mit einem Erfolg einen begehrten Platz unter den ersten vier ergattern könnte. Neuling Aspelt bekommt es mit dem starken Zweiten Biwer zu tun, trotz zuletzt drei Spielen ohne Niederlage eine denkbar schwere Aufgabe für die Red Boys. Küntzig kam um einiges besser in die Saison, im Gegensatz zu den vergangenen Jahren. Am Sonntag kommt Absteiger Kayl-Tetingen, dem es noch an Konstanz fehlt.

Weiter stehen die in unserem Titel erwähnten zwei Höhepunkte im unteren Drittel der Tabelle an. Der Drittletzte Schouweiler empfängt Schlusslicht Nörtzingen zu einem Duell zweier noch siegloser Teams, Ehleringen (10.) wird nach der Trennung von seinem Trainergespann gegen den punktgleichen Tabellennachbarn Dalheim (11.) versuchen, zu etwas Zählbarem zu kommen. Auch am oberen Ende der Tabelle kommt es zu einem Highlight: Leader Gasperich ist beim in dieser Saison starken Lasauvage (6.) zu Gast, der seine bisherigen zwei Heimspiele gewonnen hat, doch die Hauptstädter haben auswärts ebenso eine makellose Bilanz.