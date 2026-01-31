Zwei wichtige Landesliga-Verlängerungen und drei Zugänge

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

VfL Sindelfingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Simão und Dreher bleiben blau-weiß: VfL setzt auf Kontinuität

Der VfL Sindelfingen stellt frühzeitig weitere personelle Weichen: André Simão und Felix Dreher werden auch in der kommenden Saison das blau-weiße Trikot tragen. André Simão geht ab Juli in seine neunte Saison beim VfL. Der 27-Jährige ist seit 2018 fester Bestandteil der ersten Mannschaft und längst weit mehr als nur ein Leistungsträger. In Sindelfingen ausgebildet, hier wohnhaft und dem Verein seit jeher treu – Simão steht wie kaum ein anderer für Identifikation und Kontinuität. Umso erfreulicher ist seine frühzeitige Zusage. Trotz einer schwierigen Saison überzeugte der Außenbahnspieler mit 13 Toren und fünf Assists. „Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte Verantwortung übernehmen, damit der VfL sportlich wieder erfolgreich wird. Für mich war schnell klar, dass ich Teil dieses Weges bleiben möchte“, so Simão. Cheftrainer Thomas Siegmund ergänzt: „André bringt enorme Qualität und Mentalität mit. Er kann eine Mannschaft tragen – ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit.“ Auch Felix Dreher bleibt dem VfL erhalten. Der Defensivspezialist arbeitet nach einem Kreuzbandriss aktuell intensiv an seinem Comeback. Obwohl er in dieser Saison nicht mehr eingreifen kann, war für beide Seiten schnell klar, den gemeinsamen Weg fortzusetzen. „Ich habe mich von Beginn an sehr wohlgefühlt. Die Rückkehr war für mich ein echtes Heimkommen. Auch wenn ich der Mannschaft aktuell nicht helfen kann, arbeite ich hart an meinem Comeback und freue mich darauf, bald wieder auf dem Platz zu stehen“, sagt Dreher, der bislang 15 Pflichtspiele für den VfL absolviert hat. Die sportliche Leitung betont seinen Stellenwert: „Felix bringt neben seiner fußballerischen Qualität auch große Führungsstärke mit.“ Trainer Siegmund ergänzt: „Mit seiner Erfahrung und Präsenz wird er in der kommenden Saison eine wichtige Rolle spielen. Wir freuen uns sehr, dass er bleibt.“ Mit diesen beiden Verlängerungen setzt der VfL Sindelfingen bewusst auf Kontinuität – weitere Schritte für die sportliche Zukunft sind bereits eingeleitet und werden in Kürze verkündet.

