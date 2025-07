Zwei Westfalenligisten im Pokaleinsatz: Pflichtsieg und Blamage

Der SC RW Maaslingen legte nach torloser erster Halbzeit beim in den vergangenen Jahres stets gut platzierten Bezirksligisten BV Stift Quernheim eine Schippe drauf und gewann mit 3:1. Einen Doppelschlag nach der Pause konterte der Außenseiter sofort, so dass die Partie bis in die Schlussphase spannend blieb. Auf den Mit-Meisterschaftsfavoriten der Westfalenliga 1 wartet in der 2. Runde zuhause ein "höherklassiger Leckerbissen", wenn Regionalligist SV Rödinghausen beim Landesliga-Aufsteiger FC Lübbecke seiner Favoritenrolle gerecht wird.

Der klare Außenseiter hielt von Beginn an dagegen und ging kurz vor der Pause aus dem Nichts in Führung. Völlig unverdient war das Tor durch den 39-jährigen Ex-Profi Macoumba Kandji, der viele Jahre in der finnischen 1. Liga gespielt hat, aber nicht. Der Mittelstürmer drehte sich um den erfahrenen Ex-Regionalliga-Verteidiger Maurice Buckesfeld (27) und haute die Kugel aus 16 Metern in die Maschen. In der Folge drängte Soest auf den Ausgleich, musste hinten aber auch immer wieder die Vorentscheidung verhindern. In der Nachspielzeit schien Nils Topp doch noch das Elferschießen erzwingen zu können, doch im Gegenzug schlug Westönnen ausgerechnet durch den jungen Ex-Soester Jonah Osterhoff (20) nochmal zu und machte die Pokalsensation perfekt.

RW Westönnen – SV Westfalia Soest 2:1 (1:0)

RW Westönnen: Tim Joshua Heisener, Sandro Osterhoff (71. Nick Bäcker), Mika Laenen, Tim Klassen, Lars Kayser (90. Kenan Hamidovic), Stefan Schwarze (69. Finn Gustav Meuren), Luca Verletis, Fabio Jose Italia (51. Fred Gutmann), Julian Franke, Maik Seifried (71. Jonah Osterhoff), Macoumba Kandji - Trainer: Pietro Peters

SV Westfalia Soest: Claudio Osterhoff, Steffen Topp (79. Luke Neitzner), Jann Conrads, Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Kevin Mehlhorn, Arne Krick (69. Eckhard Geisthövel), Marlon Hellmann (71. Emre Coskun), Mario Jurss, Gianluca Greco (57. Gianni-Alessandro Jácome-Fontana), Niklas Senk (57. Lukas Brenk) - Trainer: Dustin Hamel

Schiedsrichter: Alexander Bockey - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Macoumba Kandji (41.), 1:1 Nils Topp (90.+4), 2:1 Jonah Osterhoff (90.+5)