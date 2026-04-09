Zwei weitere Zusagen

– Foto: Johannes Hetzer

Beim TSV Ihringshausen schreitet die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran – und einmal mehr setzt der Kreisoberligist dabei auf Verlässlichkeit aus den eigenen Reihen. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mit augenzwinkerndem Unterton mitteilte, bleiben auch Mathis Müller und Noah Müller der Eichhecke treu. „Es ,Müllert‘ weiter“, hieß es dort – verbunden mit der scherzhaften Frage, wer sonst die Kabine abschließen solle.

Die Verlängerungen fügen sich in eine Reihe weiterer Personalentscheidungen ein, mit denen Ihringshausen in den vergangenen Wochen ein deutliches Signal gesetzt hat. Zuvor hatten bereits Lars Ruth, Christoph „Chris“ Schäfer, Phil Mucha und Justus König ihre Zusage für eine weitere Saison gegeben. Danach folgten mit Hendrik und Dennis Hußmann sowie Ferris und Felix Sonnenschein gleich zwei Brüderpaare, ehe der Verein mit Felix Bredow und Kapitän Max Messerschmidt auch zwei prägende Gesichter des Mittelfelds band.

Doch während die Liste der Zusagen länger wird, rücken mit Mathis und Noah Müller nun besonders zwei Spieler in den Vordergrund, die für die DNA des Vereins stehen. Es sind Personalien dieser Art, mit denen ein Klub nicht nur seinen Kader sichert, sondern auch sein Selbstverständnis bewahrt. An der Eichhecke gilt das offenbar mehr denn je.