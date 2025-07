Zwei weitere Zugänge für den SV Weil II

Der SV Weil hat seine zweite Mannschaft um zwei weitere Neuzugänge ergänzt. Wie der Verein mitteilte, wechseln Karim Nahia und Youssef Saidj vom FSV Rheinfelden II zum Bezirksliga-Aufsteiger "und wollen sich nun in der Bezirksliga beweisen". Defensivakteur Nahia (21) absolvierte in der abgelaufenen Saison 17 Partien für die FSV-Reserve in der Kreisliga A West. Offensivkraft Saidj (21) kam auf 16 Einsätze (zwei Tore) und bestritt darüber hinaus auch ein Spiel für das Landesliga-Team (ein Tor, eine Vorlage).