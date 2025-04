Zwei weitere wichtige Akteure bleiben der Fortuna treu

In einer Welt des schnellen Wechsels und der kurzfristigen Entscheidungen setzen zwei wahre Kämpfer ein starkes Zeichen: Ibrahim Tunc und Hamza Sarisoy bleiben Fortuna Kassel treu, aus Überzeugung, aus Leidenschaft, aus Liebe zum Verein.

Ibrahim Tunc, der wuchtige Stürmer mit feinem Fuß und großem Kämpferherz, ist schon längst mehr als nur ein Torjäger. Er ist einer, der vorangeht, der Verantwortung übernimmt und in den entscheidenden Momenten da ist. Seine Tore sind wichtig, doch seine Ausstrahlung, seine Präsenz und sein Einsatz für die Mannschaft machen ihn zu einem der prägendsten Gesichter dieses Teams.

An seiner Seite: Hamza Sarisoy, eine Abwehrkante mit Herz. Woche für Woche stellt er sich jedem Duell, wirft sich in jeden Ball, kämpft um jeden Meter. Für Sarisoy zählt nur eins: dass seine Mannschaft sicher steht. Mit seiner Ruhe, seiner Leidenschaft und seinem unbedingten Siegeswillen hat er sich längst den Respekt aller verdient, auf dem Platz, in der Kabine und bei den Fans. Er ist ein echtes Vorbild, besonders für die jungen Spieler.