Zwei weitere Verstärkungen für den KFC Uerdingen

Zunächst kommt mit Anthony Oscasindas ein Stammspieler und Eigengewächs des Ligakonkurrenten SF Baumberg. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der 21-Jährige fast nicht aus der Starformation des Oberliga-Meisters von 2024 wegzudenken, erzielte in 54 Partien sechs Treffer.

In Baumberg hinterlässt Oscasindas offenbar verbrannte Erde. Demnach soll der Abwehrmann den Sportfreunden schon für die kommende Saison zugesagt haben, bei der Anfrage des KFC dann aber schwach geworden sein: "Anscheinend hat Anthony Oscasindas nach der Zusage bei den Sportfreunden Baumberg ein noch besseres Angebot von einem anderen Verein erhalten. Über eine Vertragsauflösung wurde nie mit Anthony gesprochen", verriet Baumbergs Vorsitzender Jürgen Schick dem RevierSport. "Wir wurden mit scheinheiligen Argumenten von Anthony vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich bin gespannt, welcher Verein noch einen Spieler verpflichtet, der so einen Vertragsbruch begeht. Wir möchten auch keine Spieler bei den Sportfreunden Baumberg haben, die ihr Wort mündlich oder schriftlich nicht einhalten."

Youmssis erster Schritt bei den Großen

Der nächste Zugang ist im defensivem Mittelfeld zu Hause. Dave Fotso Youmssi wechselt aus U19 des MSV Duisburg in die Seidenstadt. Komplettes Neuland wird das Umfeld für den 19-Jährigen Youngster nicht, zwischen 2013 und 2015 lief er bereits für Bayer Uerdingen auf, ehe er über Borussia Mönchengladbach und den TSV Meerbusch in Duisburg landete. Beim KFC möchte er nun also seine erste Spielzeit bei den Senioren bestreiten: "Dave gehörte zu den auffälligsten Spielern der U19 vom MSV Duisburg, er ist sehr lernwillig und ich gehe davon aus, dass er in seinem ersten Seniorenjahr ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft werden kann", erhofft sich Stöhr.