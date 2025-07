Zwei weitere Verstärkungen für den FSV Schöningen

Mit Luca Marino stößt ein erfahrener Spieler aus der Regionalliga Nordost zum Team. Der 25-Jährige war zuletzt bei der BSG Chemie Leipzig aktiv und trifft in Schöningen auf einen alten Bekannten: Innenverteidiger Philipp Harant, mit dem er bereits zusammengespielt hat. Marino bringt defensive Stabilität, ist aber auch im Spielaufbau stark – und sieht sich künftig im Zentrum. „Ich werde oft als Rechtsverteidiger geführt, aber im Mittelfeld fühle ich mich wohler. Ich mag es, mehr am Spiel beteiligt zu sein – defensiv wie offensiv.“

Ayhan Cankor, erst 20 Jahre alt, kommt vom MTV Eintracht Celle und hat sich in der Vorbereitung als Probespieler empfohlen. Nach den ersten Wochen im Team war schnell klar: Der Offensivspieler passt sportlich wie charakterlich zum FSV. „Die ersten Einheiten waren intensiv, aber genau das hab ich gesucht. Ich wollte zeigen, dass ich nicht nur mithalten, sondern Impulse setzen kann“, sagt Cankor. Seine bevorzugten Positionen sind die „falsche Neun“, der Flügel oder der Sturm. Persönlich hat er sich klare Ziele gesetzt: „Ich will mich etablieren, konstant Leistung bringen und mit Torbeteiligungen meinen Teil zum Erfolg beitragen.“

Auch die Integration ins Team verlief für ihn problemlos: „Die Jungs haben mich super aufgenommen, die Stimmung ist top. Man merkt, dass hier alle an einem Strang ziehen.“ Zum Wechsel in die Regionalliga Nord sagt Marino: „Es ist ein neuer Schritt und eine neue Herausforderung. Ich will mich persönlich weiterentwickeln und der Mannschaft helfen, eine starke Saison zu spielen.“

Mit Cankor und Marino verstärkt sich der FSV Schöningen sowohl in der Breite als auch in der Tiefe – mit einer Mischung aus Talent, Tempo und Regionalliga-Erfahrung