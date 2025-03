Zwei weitere Verlängerungen: VfB Homberg setzt auf Kontinuität

Der 35-jährige Fabio Ribeiro kam erst im Sommer 2023 vom KFC Uerdingen nach Homberg und hat sich schnell als Führungsspieler etabliert. Mit seiner Erfahrung aus 133 Regionalliga-Spielen beim 1. FC Bocholt, SV Straelen und FC Wegberg-Beeck bringt der portugiesische Mittelfeldakteur wertvolle Stabilität ins Team. Trainer Stefan Janßen ernannte Ribeiro nicht umsonst zum Vize-Kapitän. In dieser Saison stand er in 18 von 23 Ligaspielen auf dem Platz, davon 14-mal in der Startelf. Obwohl er sich primär auf die Defensivarbeit konzentriert, bewies er im Niederrheinpokal seinen Torriecher und traf in der ersten Runde gegen den 1. FC Mülheim.