Zwei weitere Verlängerungen Weidauer und Prynczynski sagen beim FC Hessen Witzenhausen zu von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Die Kaderplanung des FC Hessen Witzenhausen nimmt weiter Gestalt an. Mit Adrian Weidauer und Marius Prynczynski haben zwei weitere Spieler ihre Zusage für die kommende Saison gegeben und bleiben dem Verein erhalten.

Für Trainer Jens Sauerbier bedeuten die beiden Zusagen zusätzliche Planungssicherheit. Weidauer ist in der Defensive beheimatet und gehört bereits zum bisherigen Aufgebot des FCW. Zu Prynczynskis künftiger Rolle machte der Verein zunächst keine näheren Angaben. Sechs Zusagen aus dem bestehenden Kader Zuvor hatte der FC Hessen Witzenhausen bereits die Verbleibe von Marvin Eisfeld, Marwan Alqaddoor, Ole Sauerbier und Florian Seiferth öffentlich gemacht. Mit Weidauer und Prynczynski steigt die Zahl der bislang bestätigten Zusagen aus dem bestehenden Kader damit auf sechs.

Vor allem in der Defensive gewinnt das personelle Gerüst weiter an Konturen. Neben Weidauer bleiben mit Alqaddoor und Sauerbier zwei weitere Abwehrspieler an Bord. Eisfeld und Seiferth sorgen unterdessen für Kontinuität im Mittelfeld. Mehrere Spieler vorerst nicht eingeplant Gleichzeitig muss der FCW in der kommenden Spielzeit auf mehrere Akteure verzichten, die dem Team auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Dazu gehören Luca Kreger, Nik Hauptmannl, Sebastian Schäfer, Benedikt Bode, Klemens Bode, Maximilian Müller, Mario Träbing, Tom Hosse, Niklas Gude, Jan-Philipp Speck, Jacob Rode und Leon Emilius. Als Gründe hatte der Verein unter anderem Verletzungen, berufliche Veränderungen, Umzüge und ein nachlassendes Interesse am aktiven Fußball genannt.