Zwei weitere Verlängerungen

– Foto: Marco Biering

Der KSV Baunatal treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat in den sozialen Medien gleich zwei weitere Vertragsverlängerungen bekanntgegeben: Auch Serkan Durna und Manol Dashev bleiben dem Hessenligisten erhalten.

Mit den beiden Personalien setzt der KSV seinen bereits eingeschlagenen Kurs konsequent fort. Vor allem die Verlängerung mit Durna steht für Kontinuität im bestehenden Gerüst, während Dashev als junger Spieler eine weitere Perspektive für die kommende Runde verkörpert.

Die neuerlichen Zusagen fügen sich damit nahtlos in die Serie der jüngsten Verlängerungen ein. Baunatal arbeitet weiterhin früh daran, den Kader für die kommende Spielzeit zusammenzuhalten und ihm Schritt für Schritt mehr Kontur zu geben.