zwei weitere Verjüngungen für Arminia Hannover

Zum einen kommt Mamadou Dieudonne zur Arminia. Der 21-Jährige wurde, unter anderem, beim VfV Hildesheim, Eintracht Braunschweig und dem TSV Havelse hochklassig ausgebildet und machte seine ersten Schritte im Herrenbereich für den FC Sarstedt in der Landesliga. 24 Mal stand der groß gewachsene Dieudonne für Sarstedt auf dem Feld, konnte den Abstieg allerdings nicht verhindern.

In der abgelaufenen Saison stand er dann für Ramlingen-Ehlershausen auf dem Platz und spielte 20 Mal in der Landesliga, 16 Mal von Beginn an. Hinzu kamen acht Einsätze in der Reserve, die in der Bezirksliga spielte. Nun die dritte Station in der Landesliga für den 21-Jährigen.