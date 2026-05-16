Zwei weitere Vereine erhalten den Status "FLVW-Ausbildungsverein"

Die Sportfreunde Siegen (Regionalliga West) und der FC Iserlohn (Westfalenliga Staffel 2) dürfen sich ab der kommenden Saison offiziell "FLVW-Ausbildungsverein" nennen. Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) würdigt damit die nachhaltige und intensive Nachwuchsarbeit. Bei beiden Vereinen spielen die A-, B- und C-Junioren in der höchsten westfälischen Spielklasse unterhalb der DFB-Ebene.

Zuvor hatten bereits der SV Rödinghausen (seit 2024), der SV Lippstadt 08 (seit 2024), der Hombrucher SV (seit 2024), der VfL Theesen (seit 2025) und der 1. FC Gievenbeck (seit 2025) dieses Zertifikat erhalten. Die Vereine dürfen für mindestens vier Jahre diese Auszeichnung behalten, werden vom Verband aber regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, kontrolliert, ob die Anforderungen auch entsprechend erfüllt werden.