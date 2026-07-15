Zwei weitere Transfers und Verlängerungen

– Foto: Thomas Nast

Die TSG Abtsgmünd aus der Kreisliga A2 Ostwürttemberg meldet zum Trainingsauftakt mehrere Veränderungen. Luis Weiland und Marco Schuster rücken aus der eigenen Jugend in den Aktivenbereich, wobei Weiland nach Einsätzen in erster und zweiter Mannschaft derzeit eine schwere Knieverletzung auskuriert. Alexander Leimann kehrt vom Kösinger SC zurück. Dominik Jabs unterstützt künftig Christian Borst als Co-Trainer der Zweiten, Manuel Frank übernimmt nach seinem Karriereende die Spielleiterrolle. Michael Ocker bleibt engagiert und arbeitet an seinem Comeback weiter aktiv.

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Sportfreunde DJK Bühlerzell

Die Sportfreunde DJK Bühlerzell aus der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall verpflichten Mario Gmach. Der 31-jährige Flügelspieler wechselt vom TSV Vellberg zu den Sportfreunden und bringt Tempo, Erfahrung und Qualität für die Offensive mit. Auf den Außenbahnen soll Gmach mit seiner Schnelligkeit, seinem Blick für Mitspieler und seiner langjährigen Erfahrung neue Impulse setzen. Für Bühlerzell ist der Zugang eine Verstärkung, die das Offensivspiel bereichern und der Mannschaft auf sowie neben dem Platz in der kommenden Saison weiterhelfen soll.

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SGM FKV Neu-Ulm / TSV Neu-Ulm

Die SGM FKV Neu-Ulm / TSV Neu-Ulm aus der Kreisliga A2 Donau/Iller verstärkt ihre Defensive mit Marco Kurz. Der 30-jährige Abwehrspieler wechselt vom TSV Neu-Ulm zum FKV und bringt als ehemaliger Kapitän viel Erfahrung, Qualität und Führungsstärke mit. Mit seinem Einsatzwillen soll Kurz der Hintermannschaft zusätzliche Stabilität geben und Verantwortung übernehmen. Für die Saison 2026/27 ist er ein wichtiger Zugang, der die Mannschaft sportlich und charakterlich stärken soll. Die SGM setzt damit klar auf Routine für die kommenden Aufgaben im Ligabetrieb.

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