Zwei weitere Teams sind gerettet, Keller-Duo holt wichtige Siege Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 19:26 Uhr · 0 Leser

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Der SV Stahl Thale und der FSV Grün-Weiß Ilsenburg sind gerettet. Der SV Arminia Magdeburg und der SV Preußen Schönhausen holen wichtige Siege im Abstiegskampf. Der SV 08 Baalberge steht mit einem Bein in der Landesklasse. Und Union Schönebeck schenkt dem Teilnehmer an der Verbandsliga-Relegation eine deutliche Niederlage ein. Das war der 29. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord.

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Zum Start ins Wochenende hat der Osterburger FC das Heimspiel gegen den Ummendorfer SV gedreht. Nach früher 2:0-Führung der Gäste stellte der OFC am Freitagabend binnen einer Viertelstunde vor der Pause auf 3:2. Am Ende stand ein 5:3-Erfolg über die Blau-Weißen. Diesen konnte auch Jack Schubert mit einem Dreierpack für den USV nicht abwenden.

Das überraschendste Ergebnis des 29. Spieltags gab es am Sonntag in der Westaltmark: Nach Führung musste sich der SSV 80 Gardelegen – der Teilnehmer aus der LOTTO-Landesliga Nord in der Relegation um den Verbandsliga-Aufstieg – den Gästen von Union Schönebeck noch mit 1:5 geschlagen geben. Jan Frenkel krönte seine starke Rückrunde für die Schönebecker mit einem Dreierpack beim Vizemeister.

Der SV Stahl Thale wird auch in der neuen Saison in der Landesliga antreten. Mit einem 4:1-Auswärtssieg beim SV 09 Staßfurt ist die Stahl-Elf am Sonntag aus eigener Kraft den letzten Schritt zum Ligaverbleib gegangen. Angeführt wurden die Thalenser dabei von Dreierpacker Glebs Zavjalovs.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge hat der SV Arminia Magdeburg das so wichtige Auswärtsspiel beim Oscherslebener SC mit 3:2 gewonnen. Zu Gast in der Börde avancierte Oskar Tyll mit einem Doppelpack zum Matchwinner. So haben die Arminen den direkten Klassenerhalt am letzten Spieltag in eigener Hand. Direkt absteigen können die Magdeburger nicht mehr.

Auch der FSV Grün-Weiß Ilsenburg kann für eine weiteres Jahr in der zweithöchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt planen. Mit dem 2:2-Unentschieden beim SV Fortuna Magdeburg II holten die Ilsenburger den letzten nötigen Zähler, um den sicheren Hafen zu erreichen.

Trotz der schon feststehenden Meisterschaft hat der VfB Ottersleben seine Siegesserie auch am vorletzten Spieltag fortgesetzt. Zu Gast beim FSV Saxonia Tangermünde landete der Verbandsliga-Aufsteiger einen 5:2-Auswärtssieg, bei dem Angreifer Finn-Luca Melzian mit einem Viererpack glänzte.