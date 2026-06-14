 2026-06-12T06:52:44.557Z

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Zwei weitere Teams sind gerettet, Keller-Duo holt wichtige Siege

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 19:26 Uhr · 0 Leser
– Foto: Verein

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LL Sachs-Anhalt Nord
Staßfurt
Gardelegen
Fortuna MD II
Ottersleben

Der SV Stahl Thale und der FSV Grün-Weiß Ilsenburg sind gerettet. Der SV Arminia Magdeburg und der SV Preußen Schönhausen holen wichtige Siege im Abstiegskampf. Der SV 08 Baalberge steht mit einem Bein in der Landesklasse. Und Union Schönebeck schenkt dem Teilnehmer an der Verbandsliga-Relegation eine deutliche Niederlage ein. Das war der 29. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord.

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Fr., 12.06.2026, 19:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
5
3
Abpfiff

Zum Start ins Wochenende hat der Osterburger FC das Heimspiel gegen den Ummendorfer SV gedreht. Nach früher 2:0-Führung der Gäste stellte der OFC am Freitagabend binnen einer Viertelstunde vor der Pause auf 3:2. Am Ende stand ein 5:3-Erfolg über die Blau-Weißen. Diesen konnte auch Jack Schubert mit einem Dreierpack für den USV nicht abwenden.

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
1
5
Abpfiff

Das überraschendste Ergebnis des 29. Spieltags gab es am Sonntag in der Westaltmark: Nach Führung musste sich der SSV 80 Gardelegen – der Teilnehmer aus der LOTTO-Landesliga Nord in der Relegation um den Verbandsliga-Aufstieg – den Gästen von Union Schönebeck noch mit 1:5 geschlagen geben. Jan Frenkel krönte seine starke Rückrunde für die Schönebecker mit einem Dreierpack beim Vizemeister.

Heute, 14:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
1
4
Abpfiff

Der SV Stahl Thale wird auch in der neuen Saison in der Landesliga antreten. Mit einem 4:1-Auswärtssieg beim SV 09 Staßfurt ist die Stahl-Elf am Sonntag aus eigener Kraft den letzten Schritt zum Ligaverbleib gegangen. Angeführt wurden die Thalenser dabei von Dreierpacker Glebs Zavjalovs.

Heute, 14:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
2
3
Abpfiff

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge hat der SV Arminia Magdeburg das so wichtige Auswärtsspiel beim Oscherslebener SC mit 3:2 gewonnen. Zu Gast in der Börde avancierte Oskar Tyll mit einem Doppelpack zum Matchwinner. So haben die Arminen den direkten Klassenerhalt am letzten Spieltag in eigener Hand. Direkt absteigen können die Magdeburger nicht mehr.

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
2
2
Abpfiff

Auch der FSV Grün-Weiß Ilsenburg kann für eine weiteres Jahr in der zweithöchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt planen. Mit dem 2:2-Unentschieden beim SV Fortuna Magdeburg II holten die Ilsenburger den letzten nötigen Zähler, um den sicheren Hafen zu erreichen.

Heute, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
2
5
Abpfiff

Trotz der schon feststehenden Meisterschaft hat der VfB Ottersleben seine Siegesserie auch am vorletzten Spieltag fortgesetzt. Zu Gast beim FSV Saxonia Tangermünde landete der Verbandsliga-Aufsteiger einen 5:2-Auswärtssieg, bei dem Angreifer Finn-Luca Melzian mit einem Viererpack glänzte.

Heute, 14:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
1
5
Abpfiff

Der SV Preußen Schönhausen hat seine „Pflicht“ am vorletzten Spieltag erledigt. Mit einem 5:1-Erfolg beim schon abgestiegenen Schlusslicht SV Irxleben festigte der Aufsteiger aus der Altmark den Relegationsplatz. Der direkte Abstieg ist am letzten Spieltag zwar rechnerisch trotzdem noch möglich, ebenso aber - mit der nötigen Schützenhilfe - der direkte Klassenerhalt.

Heute, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
2
0
Abpfiff

Der SV 08 Baalberge steht mit einem Bein in der Landesklasse. Zu Gast beim TuS Schwarz-Weiß Bismark mussten sich die Blau-Weißen am Sonntag nach Treffern von Oscar Voigt und Hannes Tietz mit 0:2 geschlagen geben. Weil die direkten Kontrahenten vom SV Preußen Schönhausen und vom SV Arminia Magdeburg zur gleichen Zeit gewannen, ist die Lage vor dem letzten Spieltag verzwickt. Drei Punkte und acht Tore in der Tordifferenz steht der SVB hinter dem Relegationsplatz, der die letzte Hoffnung bedeutet.