Zwei weitere Talente für die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal Luca Pavlovic und Arbri Panxhaj verstärken die Spielvereinigung zur neuen Runde von FuPa Südbaden · Heute, 19:19 Uhr · 0 Leser

Dennis Jehle (rechts) von der Sportlichen Leitung der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal begrüßt die beiden Neuzugänge Luca Pavlovic (links) und Arbri Panxhaj (Mitte). – Foto: Verein

In Luca Pavlovic und Arbri Panxhaj darf die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal zur kommenden Saison zwei vielversprechende Offensivspieler in ihren Reihen begrüßen.

Luca Pavlovic: Torgefahr und Spielintelligenz für die Offensive

Luca Pavlovic begann seine fußballerische Laufbahn im Jahr 2012 beim PTSV Jahn Freiburg. Nach zwei Jahren wechselte er zu den SF Eintracht Freiburg, wo er insgesamt zwölf Jahre lang aktiv war und seine gesamte Jugendzeit verbrachte. Mit dem Übergang in den Aktivenbereich entschied er sich bewusst für einen Vereinswechsel, um sich sportlich weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen anzunehmen. Am wohlsten fühlt sich Pavlovic im Sturmzentrum als Mittelstürmer. Gleichzeitig ist er flexibel einsetzbar und kann auch auf der Zehnerposition oder über die Außenbahnen agieren. Zu seinen größten Stärken zählen sein Torabschluss und seine ausgeprägte Spielintelligenz, mit der er immer wieder gefährliche Situationen für sein Team kreieren kann.

Der Kontakt zur SpVgg. entstand über seinen ehemaligen A-Jugend-Trainer, der bereits Verbindungen zu den Verantwortlichen des Vereins hatte. Ausschlaggebend für den Wechsel waren vor allem die hohe Trainingsqualität, die Pavlovic während seiner Probetrainings kennenlernen durfte, und die positive Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. Auch die Gespräche mit dem Trainerteam überzeugten ihn davon, dass er bei der SpVgg. die besten Voraussetzungen vorfindet, um sich sportlich weiterzuentwickeln und erfolgreich Fußball zu spielen. Arbri Panxhaj: Tempo und Durchsetzungsvermögen als Stärken

Arbri Panxhaj startete seine Fußballkarriere in der F-Jugend bei Blau-Weiß. Über Stationen beim PSV Freiburg und dem SVO Rieselfeld führte sein Weg schließlich in der A-Jugend zum FC Emmendingen. Dort sammelte er weitere wichtige Erfahrungen, bevor er nun den Schritt zur SpVgg. wagt.