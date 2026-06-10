Zwei weitere Talente für die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal

In Luca Pavlovic und Arbri Panxhaj darf die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal zur kommenden Saison zwei vielversprechende Offensivspieler in ihren Reihen begrüßen.
Luca Pavlovic: Torgefahr und Spielintelligenz für die Offensive
Luca Pavlovic begann seine fußballerische Laufbahn im Jahr 2012 beim PTSV Jahn Freiburg. Nach zwei Jahren wechselte er zu den SF Eintracht Freiburg, wo er insgesamt zwölf Jahre lang aktiv war und seine gesamte Jugendzeit verbrachte. Mit dem Übergang in den Aktivenbereich entschied er sich bewusst für einen Vereinswechsel, um sich sportlich weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen anzunehmen.
Am wohlsten fühlt sich Pavlovic im Sturmzentrum als Mittelstürmer. Gleichzeitig ist er flexibel einsetzbar und kann auch auf der Zehnerposition oder über die Außenbahnen agieren. Zu seinen größten Stärken zählen sein Torabschluss und seine ausgeprägte Spielintelligenz, mit der er immer wieder gefährliche Situationen für sein Team kreieren kann.
Der Kontakt zur SpVgg. entstand über seinen ehemaligen A-Jugend-Trainer, der bereits Verbindungen zu den Verantwortlichen des Vereins hatte. Ausschlaggebend für den Wechsel waren vor allem die hohe Trainingsqualität, die Pavlovic während seiner Probetrainings kennenlernen durfte, und die positive Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. Auch die Gespräche mit dem Trainerteam überzeugten ihn davon, dass er bei der SpVgg. die besten Voraussetzungen vorfindet, um sich sportlich weiterzuentwickeln und erfolgreich Fußball zu spielen.
Arbri Panxhaj: Tempo und Durchsetzungsvermögen als Stärken
Arbri Panxhaj startete seine Fußballkarriere in der F-Jugend bei Blau-Weiß. Über Stationen beim PSV Freiburg und dem SVO Rieselfeld führte sein Weg schließlich in der A-Jugend zum FC Emmendingen. Dort sammelte er weitere wichtige Erfahrungen, bevor er nun den Schritt zur SpVgg. wagt.
Seine bevorzugte Position ist ebenfalls der Sturm. Besonders zeichnet ihn seine Schnelligkeit aus, mit der er gegnerische Abwehrreihen unter Druck setzen kann. Hinzu kommt ein starkes Durchsetzungsvermögen, das ihn in Eins-gegen-Eins-Situationen gefährlich macht.
Für den Wechsel zur SpVgg. sprach für Panxhaj vor allem der positive Eindruck, den Mannschaft und Trainerteam bei ihm hinterließen. Die Gastfreundschaft innerhalb des Teams und die intensive, qualitativ hochwertige Trainingsarbeit überzeugten ihn schnell davon, dass die SpVgg. der richtige Verein für seinen nächsten Entwicklungsschritt ist.
Die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal freut sich, Luca Pavlovic und Arbri Panxhaj im Verein begrüßen zu dürfen und wünscht beiden eine erfolgreiche, verletzungsfreie Zeit sowie viele gemeinsame Erfolge.