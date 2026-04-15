Zwei weitere Spieler gebunden

– Foto: Klaus Heinrichsmeyer

Der SV Kaufungen 07 treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat zwei weitere Verlängerungen bekanntgegeben. Nach den bereits vermeldeten Zusagen von Miguel Schneppe, Leon Stolfo, Kevin Janek und Fabian Siemon bleiben dem Gruppenligisten nun auch Bastian Schäfer und Tyrell Fisella Torres erhalten.

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem Bastian Schäfer, der beim Verein aus dem Lossetal weit mehr als nur sportliche Bedeutung besitzt. Als Führungsspieler bringt er nach Vereinsangaben nicht nur auf dem Platz Einsatz und Erfahrung ein, sondern übernimmt auch abseits des Rasens Verantwortung – sogar im Vorstand. Damit verkörpert Schäfer in besonderer Weise jene Kontinuität, auf die der SV Kaufungen 07 in seiner weiteren Entwicklung setzt.

Auch die Verlängerung von Tyrell Fisella Torres ist für den SVK ein wichtiges Signal. Der junge Offensivspieler verleiht dem Spiel der Kaufunger mit seinem Tempo und seiner Dynamik zusätzliche Impulse. Darüber hinaus wird intern auch sein Einsatzwille und seine positive Ausstrahlung hervorgehoben, die ihn sportlich wie menschlich zu einem wichtigen Bestandteil des Teams machen.