Zwei weitere Spielabsagen in der Oberliga

Der 17. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd ist zugleich der erste Spieltag nach der Winterpause – und er wirft die Liga sofort zurück in den vollen Wettkampfmodus. Allerdings sind schon vier Spiele witterungsbedingt abgesagt.
---
VfL Halle 1896 reist als Achter an (18 Punkte, 14 Spiele, 5-3-6, 32:22 Tore) – mit einer Offensivbilanz, die auffällt. 32 Treffer in 14 Partien, das ist eine Duftmarke, die jedem Gegner Respekt abverlangt. Und das Hinspiel war ein Fingerzeig, der bis heute nachhallt: 4:4 in Halle am 2. Spieltag. Acht Tore, keine Schonung, ein Spiel, das sich wie ein Versprechen anfühlte, dass es zwischen diesen beiden nie gemütlich wird. Für den RSV ist es die Chance, den Druck auf Freital hochzuhalten. Für Halle ist es die Gelegenheit, mit einem Ausrufezeichen aus der Winterpause zu kommen und die eigene Offensivkraft sofort wieder auf den Platz zu bringen.
---
Und dennoch: Das Hinspiel hat gezeigt, dass Tabellenstände nicht unantastbar sind. Am 2. Spieltag gewann Bischofswerda in Freital 2:1. Genau darin liegt die emotionale Sprengkraft dieses Wiedersehens: Freital hat einen offenen Makel aus der Hinrunde, Bischofswerda besitzt die Erinnerung daran, wie sich ein Außenseitertag anfühlt, wenn plötzlich alles möglich wird. Für Freital ist es der Start als Gejagter – und der Wunsch, die eigene Dominanz sofort wieder zu unterstreichen. Für Bischofswerda ist es ein Heimspiel gegen den Primus, das schon allein wegen der Vorgeschichte mehr ist als „nur“ ein Versuch.
---
---
---
SG Union Sandersdorf steht als Neunter bei 18 Punkten (15 Spiele, 4-6-5, 24:24 Tore) – solides Mittelfeld, aber ohne komfortablen Abstand nach unten. Das Hinspiel endete 2:2 in Sandersdorf. Für Heiligenstadt ist das wichtig: Es zeigt, dass man mithalten kann, dass man Punkte holen kann – und dass ein Unentschieden im Sommer nicht der Endpunkt sein muss. Für Sandersdorf ist es das Warnsignal, dass dieses Spiel nicht von allein kippt. Nach der Winterpause wird aus einem Punkt von damals schnell die Frage: Wer hat jetzt die größere Wucht im Kopf?
---
---
---
VfB Auerbach 1906 steht auf Platz 11 mit 17 Punkten aus 13 Spielen (4-5-4, 18:19 Tore) und hat damit deutlich weniger Partien als Halberstadt absolviert. Das ist eine besondere Konstellation: Auerbach kann mit Nachholpunkten das Mittelfeld formen, Halberstadt muss liefern, um im Spitzentrio nicht zurückzufallen. Das Hinspiel war eng und gnadenlos in seiner Klarheit: Halberstadt gewann 1:0. Ein Ergebnis, das zeigt, wie schmal die Kante sein kann. Für Auerbach ist es die Gelegenheit, den Restart zu einem Heim-Moment zu machen. Für Halberstadt ist es der Anspruch, die eigene Rolle als Topteam sofort zu bestätigen – ohne Umwege, ohne Anlaufzeit, weil die Spitze keine Pause kennt.
__________________________________________________________________________________________________
