Zwei weitere spannende Spieler: weitere Teutonia-Zugänge fix

Weitere Zugänge von Teutonia 05. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Der FC Teutonia 05 Ottensen setzt seine Kaderplanung fort und hat nach der Verpflichtung von Noah Musse die nächsten beiden Zugänge vorgestellt. Mit Leif Thele und Amed Ormangören wechseln zwei junge Verteidiger zu den Schwarz-Weißen, die trotz ihres Alters bereits gut ausgebildet sind und im Herrenbereich Erfahrung gesammelt haben.

Beide Personalien passen zur bisherigen Linie des Vereins. Teutonia setzt im Neuaufbau nicht nur auf bekannte Namen, sondern auch auf Spieler, die aus leistungsorientierten Nachwuchsbereichen kommen und nun den nächsten Schritt im Herrenfußball gehen sollen.

In der abgelaufenen Saison kam Thele für Sasel auf 19 Oberliga-Einsätze und erzielte zwei Tore. Bereits in der Vorsaison hatte er für den Klub 13 Partien bestritten. Insgesamt bringt er damit trotz seines jungen Alters schon mehrere Einsätze auf Hamburger Oberliga-Niveau mit.

Leif Thele ist 21 Jahre alt und wurde in der Jugend unter anderem beim Hamburger SV und bei Holstein Kiel ausgebildet. In Kiel spielte er in der U19, anschließend führte sein Weg über SV Todesfelde zum TSV Sasel. Dort sammelte der Verteidiger Erfahrung in der Oberliga Hamburg.

Teutonia beschreibt den Weg des Zugangs kurz und klar: „Ausgebildet beim HSV und Holstein Kiel. Über Todesfelde nach Sasel - und jetzt zu Teutonia.“ Für den Verein ist Thele ein Spieler, der Ausbildung, Oberliga-Praxis und Entwicklungspotenzial vereint.

Amed nach erster Herrensaison bei Türkiye

Auch Ormangören bringt eine interessante Vita mit. Der 20-Jährige wurde im Nachwuchs unter anderem bei Hannover 96 und beim Eimsbütteler TV ausgebildet. Bei Hannover spielte er in der U17- und U19-Bundesliga, später lief er für die U19 des ETV auf.

Seine erste komplette Herrensaison absolvierte Amed zuletzt beim FC Türkiye Wilhelmsburg in der Oberliga Hamburg. Dort kam er auf 26 Einsätze und war damit direkt Stammkraft. Gerade für einen jungen Verteidiger ist das eine wichtige Erfahrung, weil der Übergang aus dem Nachwuchs- in den Herrenfußball oft die entscheidende Hürde ist.

Teutonia hebt entsprechend hervor, dass Amed „ein weiterer junger Spieler mit starker Ausbildung und großem Potenzial“ sei. Für seinen weiteren Entwicklungsweg vertraue er nun dem Klub aus Ottensen.

Teutonia baut an einem entwicklungsfähigen Kader

Nach Musse sind Thele und Amed die nächsten Zugänge, die eine ähnliche Grundidee erkennen lassen: jung, hamburgverbunden oder norddeutsch ausgebildet, mit ersten Erfahrungen im Herrenbereich und noch genügend Raum für Entwicklung. Musse kam vom FC Türkiye Wilhelmsburg, war dort im offensiven Mittelfeld Stammkraft und bringt ebenfalls eine starke Ausbildung mit Stationen bei Eintracht Norderstedt, Carl Zeiss Jena, 1. FC Magdeburg und dem Eimsbütteler TV mit.

Mit Thele und Ormangören wird nun vor allem die Defensive verstärkt. Beide haben bereits Oberliga gespielt, beide kennen den Wettbewerb und beide kommen aus Nachwuchsstrukturen, in denen hohe Anforderungen gestellt werden. Für Teutonia ist das ein sinnvoller Ansatz, um den Kader nicht nur kurzfristig aufzufüllen, sondern perspektivisch aufzubauen.

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