– Foto: Detlef Schuhmacher

Zwei weitere Schiedrichter beim SV Kehlen - nunmehr 14 Schiedsrichter

Am vergangenen Samstag war der Abschluss des diesjährigen Schiedsrichterkurses der Schiedsrichter-Gruppe Friedrichshafen-Ravensburg-Wangen. Erfreulich: für den SV Khelen bestanden Vanessa Bremer und Sezer Okkuscu mit einer super Punktezahl von 57 bzw. 58 (von 60 möglichen) Punkten. Herzlichen Glückwunsch vom SV Kehlen zu dieser großartigen Leistung - und viel Spass und viel Erfolg bei der Schiedsrichter-Karriere. Mit den beiden Absolventen pfeifen für den SV Kehlen mittlerweile 14 Schiedsrichter - das ist ein neuer Rekord in der SVK-Vereinschgeschichte. Möglich wurde diese starke Gruppe durch den Aufbau und die unermüdliche Pflege der Gemeinschaft durch Kehlens Schiedsrichter-Betreuer Detlef Schuhmacher. Mit nachhaltiger Neulingswerbung, Betreuung der Jung-Schiedsrichter und mit viel Liebe fürs Detail in der Arbeit wurde dieser Erfolg möglich. Die Fußballabteilung sagt ganz herzlichen Dank für diese leidenschaftliche Mitarbeit im Verein. Bild: Kehlens Neu-Schiedsrichter Vanessa Bremer und Sezer Okkuscu