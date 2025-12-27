Zwei weitere Rückkehrer verstärken den SVS

Nach der Unterschrift von Serkan Korkmaz beim SV Schopfheim vor wenigen Tagen freut sich der SVS, zwei weitere Rückkehrer in den Reihen der Mannschaft von Trainer Fatih Cam begrüßen zu können: Nach jeweils einem halben Jahr „auswärts“ kehren Sergio Cammarano und Yavuzhan Orhan zu den Blau-Weißen zurück. Die Offensivkräfte sollen die Mannschaft – mit 47 Toren aktuell ohnehin treffsicherste Truppe in der Kreisliga A West – vorne noch durchschlagskräftiger machen. „Sie geben unserem Offensivspiel neue Optionen und erhöhen die Wucht und die Gefahr vor dem gegnerischen Tor spürbar“, ist sich Trainer Fatih Cam sicher.

Beide sind beim SVS bekannte Gesichter. Yavu Orhan ist beim SV Schopfheim zum Leistungsträger gereift, bis der Flügelstürmer vergangenen Sommer beim SV Weil unterschrieb. Nach Einsätzen in der Landesligamannschaft und beim SV Weil II in der Bezirksliga kehrt er nun um einige Erfahrung reicher an die alte Wirkungsstätte zurück. Gleiches gilt für Sergio Cammarano, den es im zurückliegenden Sommer zum FC Zell in die Bezirksliga zog, wo er in der Hinrunde der aktuellen Saison in zwölf Spielen drei Tore erzielte. Auch Sergio Cammarano ist ein Blau-Weißer, er kehrt nach 2015, 2021 und 2024 nun zum vierten Mal zum SVS zurück, nach Stationen in Zell, Lörrach-Brombach, Steinen und ebenfalls beim SV Weil. Erfahrung bringt er aus Landes- und Bezirksligaspielen und auch aus Einsätzen in der Verbandsliga mit.