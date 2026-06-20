Zwei weitere Neuzugänge: SE Freising holt Erfahrung für seine Offensive

Neuzugang Marwane Gobitaka (l.) und SEF-Sportdirektor Andreas Schlechta – Foto: Verein

Marwane Gobitaka kehrt mit höherklassiger Erfahrung zurück in die Domstadt. Und auch ein Knipser aus Finsing wurde verpflichtet.

Es ist noch gar nicht so lange her, da schienen die Fußballer des SE Freising zufrieden mit ihren Planungen für die neue Saison. Zugänge sollten nur noch dann kommen, wenn sich wirklich was ergeben würde. Mittlerweile hat sich was ergeben – und zwar die Verpflichtung eines ziemlichen Krachers, der die Offensive der Gelb-Schwarzen aufwerten wird. Denn wie der Klub am Donnerstag vermeldete, wird am Montag zum Trainingsstart Marwane Gobitaka zu den Domstädtern stoßen. Für die Bezirksliga eine Hausnummer.

Der 33-Jährige kommt mit der Erfahrung von 95 Oberliga- und acht Regionalligaspielen zurück in die Domstadt, wo er bereits in der Jugend gespielt hat. Entsprechend stolz ist Sportdirektor Andreas Schlechta: „Marwane will es noch einmal ernsthaft bei uns versuchen.“ Zuletzt spielte Gobitaka in der Kreisliga bei der SpVgg Haidhausen (22 Tore in 28 Spielen), davor unter anderem in der Regionalliga Nord beim BSV Rehden oder bei den Bayernligisten Türk Augsburg und BCF Wolfratshausen. „Jetzt münzt er seine Erfahrung hoffentlich in Tore um“, blickt Schlechta gespannt Richtung Saisonstart.

Doch dabei blieb es nicht, denn der SEF angelte sich für die Offensive noch eine Verstärkung: Mit dem FC Finsing verpasste Florian Hölzl in der zurückliegenden Saison knapp den Aufstieg in die Bezirksliga, mit den Lerchenfeldern will er nun um die Tabellenspitze in dieser Liga mitspielen. Und auch Hölzl dürfte nicht als Ergänzung eingeplant sein, vielmehr darf sich der 29-Jährige berechtigte Hoffnungen auf einen Stammplatz in der Savoyer Au machen. 90 Partien in der Bezirksliga (26 Tore) sind Referenz genug.

„Auch ihn haben wir verpflichtet, weil uns im Kader noch etwas Erfahrung fehlt“, fasst es Andreas Schlechta zusammen. „Teilweise waren wir zuletzt ja eher eine U 23“. Hölzl dagegen kann Bezirksliga, das zeigt seine Vita. SEF und Spieler standen schon länger im Austausch. Und weil zwei Spieler aus dem Kader länger verletzt (Johannes Grubmüller) oder angeschlagen (Bastian Lommer) sind, passt Hölzl perfekt ins Bild.

Jedoch: Beide Neuzugänge, Hölzl und Gobitaka, bekommen keinen Freifahrtschein. „Niemand ist gesetzt, das ist ein offenes Rennen“, warnt der Sportdirektor. Wie auch immer: Offensiv hat der SE Freising in dieser Sommerpause seine Hausaufgaben mehr als gemacht. Jetzt hat Trainer Mijo Stijepic die Qual der Wahl, wen er in der ersten Elf aufstellt.