Zwei weitere Neuzugänge für Empor Weimar III💙💛
Beim FC Empor Weimar 06 wird weiter daran gearbeitet, die dritte Männermannschaft personell so aufzustellen, dass sie gestärkt und ohne größere Probleme in die Rückrunde gehen kann. Mit Sachsa Budnik (39) und Thomas Renauld (42) stoßen zwei weitere erfahrene Akteure zur Dritten.
Sachsa Budnik ist mit 39 Jahren zwar kein Jüngster mehr, dafür aber defensiv zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Seine fußballerische Heimat hatte er unter anderem beim SSV Mellingen II, wo er sowohl in der 1. als auch in der 2. Kreisklasse zum Einsatz kam. Diese Erfahrung soll nun der Empor-Dritten zusätzliche Stabilität verleihen.
Thomas Renauld ist mit 42 Jahren sowohl zwischen den Pfosten als auch im Mittelfeld beheimatet. Auch er möchte noch einmal mit Spaß und Ehrgeiz am Ball stehen und künftig eine Leaderrolle in der dritten Mannschaft übernehmen.
Ein besonderer Dank gilt erneut dem SSV Vimaria Weimar, der ohne großes Zögern beiden Spielern die Möglichkeit gibt, neben ihren Einsätzen in der SG Alte Herren auch das Empor-Trikot in der dritten Mannschaft zu tragen.