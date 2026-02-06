Zwei weitere Neuzugänge für Empor Weimar III💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

Sachsa Budnik ist mit 39 Jahren zwar kein Jüngster mehr, dafür aber defensiv zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Seine fußballerische Heimat hatte er unter anderem beim SSV Mellingen II, wo er sowohl in der 1. als auch in der 2. Kreisklasse zum Einsatz kam. Diese Erfahrung soll nun der Empor-Dritten zusätzliche Stabilität verleihen.

Thomas Renauld ist mit 42 Jahren sowohl zwischen den Pfosten als auch im Mittelfeld beheimatet. Auch er möchte noch einmal mit Spaß und Ehrgeiz am Ball stehen und künftig eine Leaderrolle in der dritten Mannschaft übernehmen.