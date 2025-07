Zwei weitere Neuzugänge für die FSG Irxleben/ Niederndodeleben

FSG Trainer Michael Böhm (Mitte) mit den beiden Neuzugängen aus der Jugend des SSV Samswegen, Lena Schulze (links) und Lindsay Hein (rechts) – Foto: Foto Verein

Weitere Neuzugänge für die FSG: Lindsay Hein und Lena Schulze wechseln nach Irxleben/ Niederndodeleben Der Aufsteiger in die Frauen Verbandsliga FSG Irxleben/Niederndodeleben freut sich, zwei junge neue Spielerinnen im Frauenteam begrüßen zu dürfen: Lindsay Hein und Lena Schulze vom SSV Samswegen werden sich im Frauenbereich in der Saison 2025/26 beweisen wollen. Der frisch gekürte Frauen Landesliga Nord Meister 2025 ist erfreut, zwei junge und ambitionierte Spielerinnen aus dem Landkreis Börde in den Reihen des künftigen Verbandsligisten willkommen zu heißen.

Humanas Frauen Verbandsliga Sachsen Anhalt Hein spielte seit dem sechsten Lebensjahr beim SSV Samswegen. „Ich bin damals durch meine Freunde zum Fußball gekommen, weil viele von ihnen bereits im Verein gespielt haben.“ Hein möchte jetzt den Schritt aus dem Jungen Nachwuchsfußball in den Frauenbereich wagen. „Da ich jetzt leider nicht mehr in Samswegen spielen kann und sowieso in eine Frauenmannschaft wechseln wollte, bin ich durch meinen früheren Trainer auf Irxleben gestoßen. Das erste Probetraining hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Meine persönlichen Ziele sind: mich gut in die Mannschaft einzubringen und mithalten zu können, Kondition aufzubauen und vor allem meine Technik zu verbessern.“ Die FSG wird mit den beiden neuen Spielerinnen, dem Weg auf die Jugend in der Börde zu setzen, gerecht. „Ich freu mich in der nächsten Saison meine ersten Spiele mit der neuen Mannschaft zu spielen und hoffe das wir viele Erfolgreiche Spiele absolvieren“ so die hochmotivierte Hein.