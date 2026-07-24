Zwei weitere Neuzugänge für den SV Sonsbeck

Sonsbeck begrüßt zwei weitere Zugänge – Foto: Arno Wirths

Sihun Kim und Wiktor Stolc werden am Samstag erneut dem Kader des Oberligisten SV Sonsbeck angehören, wenn der TSV Meerbusch zu einem weiteren Testspiel im Willy-Lemkens-Sportpark vorbeischaut. Dann allerdings nicht mehr als Probespieler wie beim 3:1 über Arminia Klosterhardt, sondern als fester Bestandteil der Mannschaft von Heinrich Losing. Kim und Stolc wurden Mitte dieser Woche verpflichtet.

Jetzt vier Innenverteidiger im Kader

Stolc überzeugte das Trainerteam als robuster Innenverteidiger. Der Abwehrmann war in der vergangenen Saison für die U19 der SG Essen-Schönebeck in der Niederrheinliga am Ball, während der 20-jährige Kim mit dem Landesligisten Mülheimer FC Rang 13 belegte. Stolc ist neben Robin Schoofs, Philipp Elspaß und Tymoteusz Miller der vierte Sonsbecker Innenverteidiger. Miller ist zudem ein Kandidat für die 6er-Position.

Linksfuß Kim, der gegen Klosterhardt das 3:1 erzielte, soll mit seiner Schnelligkeit die Offensive weiter beleben. Gegen den Oberliga-Konkurrenten Meerbusch wird er auf dem linken Flügel zum Einsatz kommen, sagte Co-Trainer Jan Schmitz. Weitere Zugänge werden gesucht – unter anderem ein Ersatz für Langzeitausfall Klaus Keisers und ein dritter Torhüter. „Gegen Meerbusch wird allerdings kein Testspieler dabei sein“, so Schmitz, der mit Christoph Elspaß, dem spielenden Co-Trainer, die Mannschaft betreuen wird. Losing weilt im Urlaub.