Zwei weitere Neuzugänge für Blaues Wunder

Romero-Maguina wechselt vom Landesliga-Aufsteiger TSV Godshorn zur SG Blaues Wunder. Der vielseitig einsetzbare Spieler ist sowohl in der Defensive als auch im Mittelfeld flexibel einsetzbar. „Mit Daniel erhalten wir einen echten Allrounder“, teilt der Verein mit. Neben seiner taktischen Ausbildung hebt der Klub insbesondere dessen technische Fähigkeiten hervor. Dass er als Verstärkung gilt, unterstreicht auch die Tatsache, dass der TSV Godshorn laut Vereinsangaben gern mit dem Spieler verlängert hätte. Romero-Maguina selbst habe sich jedoch bewusst für den Wechsel entschieden – nicht zuletzt aufgrund der Möglichkeit, mit langjährigen Weggefährten zusammenspielen zu können.

Ergänzt wird der Kader zudem durch Leo Ernst, der aus der eigenen U19 in den Herrenbereich aufrückt. Der 18-Jährige hat bereits in der abgelaufenen Spielzeit vereinzelt Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft erhalten und dabei überzeugt. Der technisch starke Offensivspieler kann im Zentrum wie auf den Flügeln eingesetzt werden und bringt laut Vereinsstatement neben Kreativität auch ein hohes Maß an Laufbereitschaft mit. „Leo trauen wir in der kommenden Saison einiges zu“, heißt es.