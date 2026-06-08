Zwei weitere Neuzugänge beim SC Reute

Der SC Reute gibt mit Zeno Battista Messina und Finley Frank zwei weitere junge Neuzugänge bekannt.
Finley hatte bis vor wenigen Wochen einen Aufenthalt in den USA und wechselt ab sofort zum SC Reute, wo er bereits 2 Einsätze in der 1. Mannschaft absolviert hat. Der 18-jährige ist flexibel einsetzbar und spielte zuvor für den FC Emmendingen und den Freiburger FC. Eine besondere Freude macht die Rückkehr des ehemaligen Jugendspielers Zeno Battista Messina zum SC Reute.
Der Außenstürmer entschied sich trotz mehrerer Anfragen aus höher klassigen Vereinen für einer Rückkehr zu seinem Heimatverein. Aktuell ist Zeno noch für die A-Jugend-Mannschaft des FC Emmendingen aktiv, wo er fester Bestandteil der Verbandsligamannschaft ist und auch schon in der 1. Mannschaft des FC Emmendingen zum Einsatz kam.
Mit der Verpflichtung der beiden Talente setzt der SC Reute die Verjüngung des Kaders fort und setzt für die Zukunft auf die ehemaligen, eigenen Jugendspieler, die man Schritt für Schritt zurück gewinnen möchte.