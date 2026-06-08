Zwei weitere Neuzugänge beim SC Reute

Moh Omairat, Sportlicher Leiter SC Reute, Finley Frank, Zeno Battista Messina – Foto: Verein

Finley hatte bis vor wenigen Wochen einen Aufenthalt in den USA und wechselt ab sofort zum SC Reute, wo er bereits 2 Einsätze in der 1. Mannschaft absolviert hat. Der 18-jährige ist flexibel einsetzbar und spielte zuvor für den FC Emmendingen und den Freiburger FC. Eine besondere Freude macht die Rückkehr des ehemaligen Jugendspielers Zeno Battista Messina zum SC Reute.

Der Außenstürmer entschied sich trotz mehrerer Anfragen aus höher klassigen Vereinen für einer Rückkehr zu seinem Heimatverein. Aktuell ist Zeno noch für die A-Jugend-Mannschaft des FC Emmendingen aktiv, wo er fester Bestandteil der Verbandsligamannschaft ist und auch schon in der 1. Mannschaft des FC Emmendingen zum Einsatz kam.