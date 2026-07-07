Zwei weitere Neue: Rieden schließt Kaderplanung ab Mit insgesamt 15 Neuzugängen für die zwei Mannschaften hat sich der Kader stark verändert, qualitativ verbessert und in der Breite vergrößert von Peter Gattaut / Werner Schaupert · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Das Aufgebot des 1. FC Rieden für die Saison 2026/27 in der Kreisliga und A-Klasse mit den Trainerteams (obere und mittlere Reihe ganz links). – Foto: 1. FC Rieden

Wie die meisten Teams im nördlichsten Spielkreis der Oberpfalz, befinden sich auch die Schützlinge von Neu-Cheftrainer Timo Studtrucker (50) seit Mitte Juni in der Saisonvorbereitung. Der Kader des 1. FC Rieden, Rangdritter der letzten Kreisliga-Saison, hat im Sommer ein neues Gesicht bekommen und wurde spürbar verjüngt. Der ehemalige Landesliga-Coach steht dabei aktuell vor der reizvollen Aufgabe, eine vielversprechende Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten zu formen.



Nun melden die Verantwortlichen der Elf aus dem Vilstal, dass sie mit der Verpflichtung des zurückkehrenden Tobias Eichermüller (32) von der DJK Ursensollen und des Torwarttalents Adam Krumrein (21) vom 1. FC Schwarzenfeld die Kaderplanung für die in zweieinhalb Wochen beginnende neue Spielzeit final abgeschlossen haben.

Mit dem in der Vorsaison 18 Mal das Trikot für den Ligarivalen aus Ursensollen tragenden Heimkehrer Tobias Eichermüller konnte man einen erfahrenen Akteur gewinnen, der die nötige Gelassenheit und Zweikampfstärke mitbringt, um die verjüngte Defensive mitzuführen. Da der bisherige Stammtorwart Ben Lontke (21) eine unabsehbar lange schöpferische Pause einlegt, rückt der ebenfalls 21-jährige Adam Krumrein vom 1. FC Schwarzenfeld neu zwischen die Pfosten. Der talentierte Keeper genießt das Vertrauen und soll als modern spielender Torwart den Kasten sauber halten.



Neuzugang Sebastian Grau (29, SV Köfering) wird, wie berichtet, gemeinsam mit Julian Pospiech zusätzlich die Rolle des Co-Trainers übernehmen. Gleichzeitig setzt der Verein konsequent auf die Jugend der Region. Vom FC Amberg II wechseln die drei Akteure Tyron Davies (24, Sturm), Mittelfeldstratege Markus Morten (23) und der ebenfalls im Mittelfeld einsetzbare Andre Pamler (21) nach Rieden. Zudem gewinnt der Kader durch die aus dem eigenen "Stall" stammenden Jordan Haas (22) und Maximilian Graf (20) an Tiefe.









Das formulierte Saisonziel der Grün-Weißen lautet, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen und die jungen, regionalen Kräfte schnell zu integrieren. Mit der stattlichen Anzahl von insgesamt 15 Neuzugängen für die erste und zweite Mannschaft ist es den Verantwortlichen gelungen, die nötige Kaderbreite für eine lange Saison in Kreisliga und A-Klasse zu sichern.



Diesen vielversprechenden neuen Spielern stehen aber auch zwei schmerzhafte Abgänge gegenüber. Sven Florek (27) sucht nach sieben Spielzeiten im grün-weißen Jersey beim Landesliga-Aufsteiger FC Amberg eine neue Herausforderung. Und auch Defensivspezialist Daniel Wein (31) nahm nach vier Jahren Abschied und schloss sich der von Sebastian Bauer gecoachten DJK Dürnsricht/Wolfring (Kreisliga West Cham/Schwandorf) an.Das formulierte Saisonziel der Grün-Weißen lautet, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen und die jungen, regionalen Kräfte schnell zu integrieren. Mit der stattlichen Anzahl von insgesamt 15 Neuzugängen für die erste und zweite Mannschaft ist es den Verantwortlichen gelungen, die nötige Kaderbreite für eine lange Saison in Kreisliga und A-Klasse zu sichern.





Nach einem torreichen Testspiel auf Augenhöhe am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Schwarzenfeld (3:5), bei dem auch der aktuelle Nationalspieler und zukünftige FC Bayern-Profi „Nene“ Brown unter den Zuschauern war, stehen die nächsten Härtetests an. Am kommenden Samstag, 11. Juli, reisen die Studtrucker-Männer zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf II. Eine Woche später (18. Juli) absolviert der FCR die Generalprobe beim letztjährigen Dritten der Kreisliga Nord, der SV Grafenwöhr. Ernst wird es wieder am Sonntag, den 26. Juli, wenn die Crew um Kapitän Patrick Hosch um mit dem Heimspiel gegen den Bezirksliga-Absteiger SpVgg Schirmitz in die neue Saison startet.