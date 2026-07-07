Zwei weitere Neue: Rieden schließt Kaderplanung ab

Wie die meisten Teams im nördlichsten Spielkreis der Oberpfalz, befinden sich auch die Schützlinge von Neu-Cheftrainer Timo Studtrucker (50) seit Mitte Juni in der Saisonvorbereitung. Der Kader des 1. FC Rieden, Rangdritter der letzten Kreisliga-Saison, hat im Sommer ein neues Gesicht bekommen und wurde spürbar verjüngt. Der ehemalige Landesliga-Coach steht dabei aktuell vor der reizvollen Aufgabe, eine vielversprechende Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten zu formen.
Nun melden die Verantwortlichen der Elf aus dem Vilstal, dass sie mit der Verpflichtung des zurückkehrenden Tobias Eichermüller (32) von der DJK Ursensollen und des Torwarttalents Adam Krumrein (21) vom 1. FC Schwarzenfeld die Kaderplanung für die in zweieinhalb Wochen beginnende neue Spielzeit final abgeschlossen haben.
Mit dem in der Vorsaison 18 Mal das Trikot für den Ligarivalen aus Ursensollen tragenden Heimkehrer Tobias Eichermüller konnte man einen erfahrenen Akteur gewinnen, der die nötige Gelassenheit und Zweikampfstärke mitbringt, um die verjüngte Defensive mitzuführen. Da der bisherige Stammtorwart Ben Lontke (21) eine unabsehbar lange schöpferische Pause einlegt, rückt der ebenfalls 21-jährige Adam Krumrein vom 1. FC Schwarzenfeld neu zwischen die Pfosten. Der talentierte Keeper genießt das Vertrauen und soll als modern spielender Torwart den Kasten sauber halten.
Neuzugang Sebastian Grau (29, SV Köfering) wird, wie berichtet, gemeinsam mit Julian Pospiech zusätzlich die Rolle des Co-Trainers übernehmen. Gleichzeitig setzt der Verein konsequent auf die Jugend der Region. Vom FC Amberg II wechseln die drei Akteure Tyron Davies (24, Sturm), Mittelfeldstratege Markus Morten (23) und der ebenfalls im Mittelfeld einsetzbare Andre Pamler (21) nach Rieden. Zudem gewinnt der Kader durch die aus dem eigenen "Stall" stammenden Jordan Haas (22) und Maximilian Graf (20) an Tiefe.