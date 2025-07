Zwei weitere Neue für Gundelfingen/Wildtal

Die Offensive wird zukünftig von Giulio Volk, der von der U23 des Bahlinger SC U23 kommt, unterstützt. Der schnelle, spielfreudige und abschlussstarke Volk meinte zu dem Wechsel: „An Gundelfingen/Wildtal gefällt mir, dass alles so herzlich und offen abläuft. Den Wechsel hat der Sohn von Aurelio (Martins, Trainer der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal und Nachfolger von Jörg Roth, Anm. d. Red.) so richtig-ns Rollen gebracht. An der Stelle viele liebe Grüße an Armandio! Was ich mir von meinem Wechsel erhoffe, ist, dass ich mit GuWi in der Landesliga richtig angreifen kann. Ich will mein Potenzial ausschöpfen, der Mannschaft helfen und allen zeigen, was ich draufhabe und wo meine Reise noch hin gehen wird.“

Dem sehr gläubigen Christen ist zudem der Teamverbund sehr wichtig, in den er sich mit seiner positiven, offenen und leidenschaftlichen Art, einbringen möchte.