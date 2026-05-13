Zwei weitere Neue für die SG Hünstetten

Freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit: David Opfermann, Hans Jung, Matteo Stötzer. – Foto: Marcel Faust

Mit Matteo Stötzer und David Opfermann wechseln zur neuen Saison zwei Spieler aus der U19 des JFV Hünstetten in den Seniorenbereich der SGH.

Die SG Hünstetten kann sich über zwei weitere vielversprechende Neuzugänge aus den eigenen Reihen freuen.

Hans Jung, Vorstandsmitglied des JFV Hünstetten und sportlicher Leiter der SG Hünstetten, freut sich besonders über diesen Schritt: „Es ist schön zu sehen, wenn sich die Arbeit im Jugendbereich auszahlt und die Jungs den Weg in den Seniorenfußball bei der SG Hünstetten gehen. Genau dafür arbeiten wir.“

So., 17.05.2026, 12:45 Uhr FSV Oberwalluf Oberwalluf II SG Hünstetten Hünstetten 12:45 PUSH

Matteo Stötzer konnte trotz seines jungen Alters bereits mehrfach Erfahrungen in der ersten Mannschaft sammeln und hat in dieser Saison sogar schon zwei Treffer erzielt. Mit seiner ruhigen Art am Ball, seiner Einsatzbereitschaft und seinem guten Spielverständnis konnte er bereits auf sich aufmerksam machen.

Auch David Opfermann durfte bereits erste Einsätze in der zweiten Mannschaft absolvieren und zeigte dabei sein großes Potenzial. Durch seine engagierte Spielweise und seine positive Entwicklung trauen ihm die Verantwortlichen in Zukunft noch einiges zu.

Beide Spieler passen hervorragend in das System und die Philosophie des Trainerteams. Bei der SG Hünstetten ist man überzeugt, dass die beiden jungen Talente ab Sommer eine echte Bereicherung für den Seniorenbereich sein werden. Gleichzeitig sieht der Verein den Wechsel auch als Zeichen dafür, dass die enge Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Seniorenbereich erfolgreich funktioniert.