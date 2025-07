Zwei weitere junge Neuzugänge für den TSV Barsinghausen

– Foto: André Nückel

Am kommenden Freitag steht für den TSV Barsinghausen die erste Runde des Bezirkspokals gegen den TSV Bemerode an. Zuletzt verlor der Landesligist mit 2:6 gegen die U19 von Hannover 96. Damit es am Freitag besser läuft, verpflichtete der TSV zwei neue Spieler und stellte diese via Instagram vor..

Zum einen kommt Maximilian Klein an den Deister. Der 20-Jährige wurde bei Hannover 96 und dem JFV Calenberger Land ausgebildet, ehe der Innenverteidiger in die U19 vom SC Hemmingen-Westerfeld wechselte, mit denen Klein in der U19-Regionalliga spielte. In der abgelaufenen Saison stand der Defensivmann dann für den Sportclub 16 Mal in der Landesliga auf dem Feld, startete allerdings nur ein Mal. Das Trainerteam Pagano/Diaz über den neuen Verteidiger: „Mit Max bekommen wir einen spielstarken und bestens ausgebildeten Spieler, der unser Team ideal ergänzt.

Das er zudem in Barsinghausen wohnt, macht es für uns perfekt.“

Auch der Neuzugang selbst freut sich über seinen Schritt: „Die Gespräche mit den verantwortlichen waren sehr gut und überzeugend. Ich bin super dankbar für die Chance und freue mich in der nächsten Saison die Mannschaft zu unterstützen.“ Des Weiteren kommt Francesco Guglielmino zum TSV Barsinghausen. Auch der 21-Jährige wurde beim JFV Calenberger Land ausgebildet und spielte in der vergangenen Saison dann für die U23 vom MTV Egestorf-Langreder, nachdem eine Knieverletzung ihn aus dem Konzept brachte. 18 Mal war er in der Bezirksliga auf dem Feld und spielte sich von Zeit zu Zeit zum absoluten Stammspieler.