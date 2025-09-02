Zwei weitere Abgänge beim Regionalligisten

Beim Regionalligisten SV Babelsberg 03 gibt es zwei Abgänge. Dies teilt der Verein dazu mit:
Linus Löffler wird in der aktuellen Spielzeit an den RSV Eintracht 1949 verliehen, um in der Oberliga Spielpraxis zu erlangen. Er kehrt zur Saison 2026/2027 wieder zum SV Babelsberg 03 zurück.
Viel Erfolg beim RSV, Linus.
Mit Dennis Celik hat der SV Babelsberg 03 im beiderseitigen Einvernehmen den Vertrag aufgelöst.
Wir wünschen dir alles Gute, Dennis.
Am Dienstag, den 2. September, um 19 Uhr bestreiten Spieler unserer U19 gemeinsam mit einem Teil der ersten Mannschaft im Friedrich Ludwig Jahn Sportpark NR2, Cantianstraße 24, 10437 Berlin, ein Trainingsspiel gegen den SV Empor Berlin. Die Begegnung ist ein Baustein in der Verzahnung von Nachwuchs und Männerbereich. Aus der Ersten werden vor allem Spieler zum Zug kommen, die in der bisherigen Saison weniger Einsätze hatten und so ebenfalls Spielpraxis sammeln können.
---
So sehen die nächsten Spiele in der Regionalliga Nordost aus:
7. Spieltag
Fr., 12.09.25 18:00 Uhr Hallescher FC - BSG Chemie Leipzig
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr Hertha BSC II - BFC Dynamo
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr VSG Altglienicke - FSV Zwickau
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - Greifswalder FC
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FSV 63 Luckenwalde
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FC Eilenburg
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr BFC Preussen - FC Rot-Weiß Erfurt
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SV Babelsberg 03 - Chemnitzer FC
8. Spieltag
Di., 16.09.25 19:00 Uhr FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg II
Di., 16.09.25 19:00 Uhr BFC Dynamo - Greifswalder FC
Di., 16.09.25 19:00 Uhr VSG Altglienicke - ZFC Meuselwitz
Di., 16.09.25 19:00 Uhr FC Eilenburg - SV Babelsberg 03
Di., 16.09.25 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Hertha 03 Zehlendorf
Di., 16.09.25 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt
Mi., 17.09.25 17:00 Uhr BFC Preussen - Hertha BSC II
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Chemnitzer FC - Hallescher FC
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig
9. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - VSG Altglienicke
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FSV Zwickau
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - BFC Dynamo
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Hallescher FC - BFC Preussen
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Chemnitzer FC
So., 21.09.25 14:00 Uhr Greifswalder FC - FSV 63 Luckenwalde
So., 21.09.25 14:00 Uhr Hertha BSC II - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 21.09.25 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Carl Zeiss Jena
Di., 23.09.25 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FC Eilenburg
10. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - SV Babelsberg 03
Fr., 26.09.25 19:00 Uhr FC Eilenburg - FC Hertha 03 Zehlendorf
Fr., 26.09.25 19:00 Uhr Hertha BSC II - FC Rot-Weiß Erfurt
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr BFC Preussen - 1. FC Magdeburg II
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - BSG Chemie Leipzig
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Chemnitzer FC
So., 28.09.25 14:00 Uhr FSV Zwickau - Hallescher FC
So., 28.09.25 14:00 Uhr VSG Altglienicke - BFC Dynamo
So., 28.09.25 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - Greifswalder FC