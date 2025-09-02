Zwei weitere Abgänge beim Regionalligisten

Linus Löffler wird in der aktuellen Spielzeit an den RSV Eintracht 1949 verliehen, um in der Oberliga Spielpraxis zu erlangen. Er kehrt zur Saison 2026/2027 wieder zum SV Babelsberg 03 zurück.

Am Dienstag, den 2. September, um 19 Uhr bestreiten Spieler unserer U19 gemeinsam mit einem Teil der ersten Mannschaft im Friedrich Ludwig Jahn Sportpark NR2, Cantianstraße 24, 10437 Berlin, ein Trainingsspiel gegen den SV Empor Berlin. Die Begegnung ist ein Baustein in der Verzahnung von Nachwuchs und Männerbereich. Aus der Ersten werden vor allem Spieler zum Zug kommen, die in der bisherigen Saison weniger Einsätze hatten und so ebenfalls Spielpraxis sammeln können.

---

So sehen die nächsten Spiele in der Regionalliga Nordost aus:

7. Spieltag

Fr., 12.09.25 18:00 Uhr Hallescher FC - BSG Chemie Leipzig

Fr., 12.09.25 19:00 Uhr Hertha BSC II - BFC Dynamo

Fr., 12.09.25 19:00 Uhr VSG Altglienicke - FSV Zwickau

Fr., 12.09.25 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - Greifswalder FC

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FSV 63 Luckenwalde

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FC Eilenburg

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Hertha 03 Zehlendorf

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr BFC Preussen - FC Rot-Weiß Erfurt

Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SV Babelsberg 03 - Chemnitzer FC



8. Spieltag

Di., 16.09.25 19:00 Uhr FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg II

Di., 16.09.25 19:00 Uhr BFC Dynamo - Greifswalder FC

Di., 16.09.25 19:00 Uhr VSG Altglienicke - ZFC Meuselwitz

Di., 16.09.25 19:00 Uhr FC Eilenburg - SV Babelsberg 03

Di., 16.09.25 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Hertha 03 Zehlendorf

Di., 16.09.25 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt

Mi., 17.09.25 17:00 Uhr BFC Preussen - Hertha BSC II

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Chemnitzer FC - Hallescher FC

Mi., 01.10.25 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig



9. Spieltag

Fr., 19.09.25 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - VSG Altglienicke

Fr., 19.09.25 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FSV Zwickau

Fr., 19.09.25 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - BFC Dynamo

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Hallescher FC - BFC Preussen

Sa., 20.09.25 16:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Chemnitzer FC

So., 21.09.25 14:00 Uhr Greifswalder FC - FSV 63 Luckenwalde

So., 21.09.25 14:00 Uhr Hertha BSC II - 1. FC Lokomotive Leipzig

So., 21.09.25 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Carl Zeiss Jena

Di., 23.09.25 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FC Eilenburg



10. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - SV Babelsberg 03

Fr., 26.09.25 19:00 Uhr FC Eilenburg - FC Hertha 03 Zehlendorf

Fr., 26.09.25 19:00 Uhr Hertha BSC II - FC Rot-Weiß Erfurt

Sa., 27.09.25 14:00 Uhr BFC Preussen - 1. FC Magdeburg II

Sa., 27.09.25 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - BSG Chemie Leipzig

Sa., 27.09.25 16:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Chemnitzer FC

So., 28.09.25 14:00 Uhr FSV Zwickau - Hallescher FC

So., 28.09.25 14:00 Uhr VSG Altglienicke - BFC Dynamo

So., 28.09.25 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - Greifswalder FC