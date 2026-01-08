Zwei weitere Abgänge bei Eintracht Nordhorn

Der Landesligist Eintracht Nordhorn muss den Abgang von zwei weiteren Spielern verkraften. Das gab der Aufsteiger via Instagram bekannt..

Zum einen geht Ely Sidibe ab sofort getrennte Wege mit dem Tabellen-Siebten. Der US-Amerikaner stand zwei Mal in der Startelf und kommt auf sechs weitere Einsätze als Joker. Zudem kam ein Einsatz über 90 Minuten im Pokal gegen die SG Freren hinzu.

Ähnlich sah es beim 18-Jährigen Florian Ntemprova aus. Auch der Grieche kam zum Start der Saison, stand jedoch nur in vier Partien zum Einsatz und jeweils als Joker. Einen Startelfeinsatz feierte Ntemprova im Pokal beim 4:1-Sieg in Freren.