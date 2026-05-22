Zwei Wege über Hannover 96 zur Weltmeisterschaft Waldemar Anton und Maximilian Beier stehen im deutschen WM-Kader von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Mit der Bekanntgabe des deutschen Kaders für die Weltmeisterschaft 2026 hat Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vorgestellt. Unter den Nominierten befinden sich mit Waldemar Anton und Maximilian Beier auch zwei Profis, deren Karrierewege eng mit Hannover 96 verbunden sind.

Der Deutsche Fußball-Bund stellte die Kaderbekanntgabe bewusst unter das Leitmotiv der individuellen Wege der Spieler bis zur Weltmeisterschaft. Aus Sicht der Niedersachsen erhält diese Erzählung besondere Bedeutung: Sowohl Anton als auch Beier entwickelten sich bei Hannover 96 entscheidend weiter und schafften von dort aus den Sprung auf die größte Bühne des Weltfußballs. Anton: Vom Akademiespieler zum Nationalverteidiger Für Waldemar Anton begann der Weg bereits früh in Hannover. 2008 wechselte der Innenverteidiger kurz vor seinem achten Geburtstag in die Akademie des Klubs und durchlief sämtliche Nachwuchsteams. Sein Profidebüt feierte Anton am 27. Februar 2016 beim Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart.

In Hannover entwickelte sich der heute 29-Jährige zu einem gestandenen Bundesligaspieler, ehe ihn sein Weg über Stuttgart zu Borussia Dortmund führte. Dort zählt Anton inzwischen zu den Stammkräften, spielt regelmäßig in der Champions League und gehört auch im DFB-Team zum erweiterten Führungskreis. Zwölf Länderspiele stehen bislang in seiner Vita. Nach der Heim-Europameisterschaft 2024 ist die WM 2026 bereits das zweite große Turnier seiner Karriere im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.