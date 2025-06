Zwei Wege, die Beeck 2026 einschlagen könnte

Widerhall war auch in nicht zu vermutenden Kreisen zu vernehmen. So verlinkte zum Beispiel der in der Szene bundesweit bekannte Fußball-Historiker Hardy Grüne, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung mal das „Gedächtnis des Fußballs“ genannt hat, das Interview auf seiner Facebook-Seite.

Erstens: Beeck steigt tatsächlich auf – dann würde Tellers auch in dem bisherigen Umfang weitermachen. Der FC würde erneut versuchen, die Quadratur des Kreises zu schaffen und als Amateurverein in dieser Profiliga mitzuhalten. Was bislang wenig von Erfolg gekrönt war. Der FC blickt auf fünf Regionalligajahre mit vier Abstiegen zurück. 2021 hielt er zwar einmal die Klasse, in Folge des Pandemie gab es damals aber auch nur einen Absteiger (SV Bergisch Gladbach).

Zweitens: Beeck steigt nicht auf. Dann ist eine Etatreduzierung in der Tat wahrscheinlich. Beecks gewaltiges strukturelles Problem ist der Unterhalt des vereinseigenen Stadions. Je nach Lage (zum Beispiel Rasenerneuerung oder nur Ausbesserung) fallen da pro Jahr Fixkosten von 120.000 bis 150.000 Euro an. Bei letzterem Fall kann also erst Euro 150.001 in die Mannschaft gesteckt werden. Fazit: Beim Stadion kann nur sehr wenig eingespart werden – bei der Mannschaft schon.

Was allerdings nicht heißt, dass Beeck ab 2026 dann keine wettbewerbsfähige Mannschaft mehr für die Mittelrheinliga stellen könnte. Tellers wäre ja auch dann noch da – nur eben in reduziertem Umfang. Außerdem hat Beeck auch weitere potente Sponsoren. Aktuell bringen die zusammen auch einen sechsstelligen Betrag auf. Es bleibt da freilich die Frage, wie diese Sponsoren reagieren, wenn ganz offiziell nicht mehr die Spitze der Mittelrheinliga ins Visier genommen wird, sondern mit einer qualitativ schlechteren Mannschaft als der jetzigen zum Beispiel die Plätze fünf bis neun.

Mehr Jugend eine Variante

Es gibt in Beeck Personen, die sich auch mit diesem Szenario durchaus anfreunden könnten – nicht nur, weil es Spieler aus der eigenen Jugend dann leichter haben dürften, in Beeck auch im Seniorenbereich Fuß zu fassen. Vielmehr plädieren die Befürworter dieser Strategie auch dafür, dann ehemalige Akteure mit Beecker Jugend-DNA und viel Erfahrung in der Fremde nun gereift zum FC zurückzuholen.

Das trifft zum Beispiel auf das Trio Aaron Allwicher, Eric Wille und Robin Jackels vom SV Helpenstein zu. Bislang sind zu diesem informellen Kooperationspartner (Tellers prägte dafür den Ausdruck „Gentlemen-Agreement“) stets nur Beecker Spieler gegangen – aber nicht umgekehrt. Doch eine Kooperation ist nun mal keine Einbahnstraße. Perspektivisch sehr interessant dürfte für Beeck aber auch Max Pohlig sein, der am Niederrhein heimisch geworden ist und aktuell eine feste Größe bei Oberligist SC St. Tönis ist, der die abgelaufene Saison auf Platz vier beendet hat.

Ausgangslage hat sich verschlechtert

Grundsätzlich hat für Beeck der Abstieg des SV Hohkeppel aus der Regionalliga – in Folge des Abstiegs der U23 Borussia Dortmunds aus der 3. Liga – schon erhebliche Auswirkungen. Denn zuvor deutete sich für die nächste Saison ein Zweikampf mit Bergisch Gladbach um Meisterschaft und Aufstieg an.

Was nun überholt ist. Denn Hohkeppel, das in der abgelaufenen Saison eigentlich den Durchmarsch in die 3. Liga schaffen wollte, hat sich den direkten Wiederaufstieg auf die Fahnen geschrieben – und hat mit einem Etat für die Erste Mannschaft, der geschätzt vier Mal so hoch wie der von Beeck ist, auch das nötige Kleingeld dafür. Beeck geht daher nun nicht mit der Favoritenbürde in die neue Saison – die trägt eindeutig Hohkeppel.

Dass mit dem vielen Geld, das Hohkeppels Präsident, Abteilungsleiter und Mäzen Hakan Ekmen zur Verfügung stellt, bislang aber nicht unbedingt effizient umgegangen worden ist, verdeutlicht indirekt das Statement des Sportdirektors Kevin Theisen zum künftigen Trainer Pablo Gonzalez Huerta, 34-jähriger Inhaber der Pro-Lizenz und damit Fußballlehrer: „Er ist ein Trainer, der gemeinsam mit uns eine nachhaltige Struktur aufbauen möchte.“ Was eben auch heißt, dass es diese bei den Bergischen bislang nicht gegeben hat. Stattdessen wurde wahllos geheuert und gefeuert – Hauptsache, Ex-Profis.

In der Hinsicht scheint in Hohkeppel nun also ein gewisses Umdenken einzusetzen. Denn Huerta hat einen Ruf als Talentförderer, hat zuletzt die U19 von Rot-Weiß Frankfurt trainiert und dabei etlichen Spielern den Weg in die Nachwuchsleistungszentren von Profiklubs geebnet.