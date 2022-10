Zwei Watschn von Fans für VfR-Spieler überschatten Garchings Sieg Rote Karte, verschossener Elfmeter und Sieg in letzter Minute

Garching – Unfassbar! 45 Minuten langweilten die Bayernliga-Abstiegskandidaten Türkspor Augsburg und VfR Garching sich gegenseitig. Und dann ging unglaublich die Post ab. Nach zwei Rückständen und einem verschossenen Elfmeter gewannen die Garchinger in letzter Sekunde der Nachspielzeit 3:2 (0:1) im Kellerduell.

Ein fußballerischer Leckerbissen war nicht zu erwarten beim Duell des Drittletzten gegen den Viertletzten. Der Preis für den Sieger war ja auch überschaubar, weil man dann als „Tabellenführer“ des abgeschlagenen Quartetts nicht mehr ganz so sehr vom Rest der Bayernliga abgehängt war. Zur Pause war aber auch klar, warum beide Mannschaften im abgehängten Viererpack feststecken.

Die Pausenführung der Augsburger Türken ging in Ordnung, weil man mehr für das Spiel gemacht hat. Der VfR Garching reagierte in der Regel nur und stellte nach zwei bis drei Ansätzen dann recht schnell die Offensivbemühungen ein. Dazu kam ein superdummes Gegentor. Bei dem Schlenzer von Emre Arik (25.) reagierte Torwart Maximilian Retzer nicht, weil er dachte, der Ball geht weit vorbei. Als der Keeper die Gefahr realisierte, war es zu spät.

Nach der Pause wurde dann aus dem Langweiler ein Fußballspiel mit Feuer, Erst hätte man über einen Elfmeter für Garching reden können, und nach dem Nicht-Pfiff scheiterte Yadid Tambo mit einem Distanzschuss. Dann hatten die Augsburger eine gute Chance, und wieder fast im Gegenzug konnte Tambo nur per Notbremse gestoppt werden – Rote Karte für Türkspor Augsburg (50.).

Aufholjagd in Überzahl

Die Aufholjagd ging in Überzahl weiter, und Roman Gertsmann kam im Alter von 30 Jahren zu seinem ersten Bayernligaspiel. Die nun richtig anschiebenden Garchinger verdienten sich nun den doppelten Ausgleich. Zum 1:1 stocherte Mark Zettl einen weiten Kehl-Einwurf über die Linie (69.), und zum 2:2 traf Mark Perkuhn perfekt aus 20 Metern rechts oben rein (73.). Dazwischen schenkte man mit einem Riesenbock von Wimmer im Spielaufbau den Augsburgern nochmal kurz die Führung (71.).

In den Schlussminuten drängte Garching dann vehement auf das Siegtor, Erst scheiterte Yazid Tambo am Keeper, dann wehrte der Torwart noch den Elfmeter von Christian Wimmer (Foul an Perkuhn) ab, und in der 86. Minute drosch Mark Zettl den Ball aus vier Metern über die Latte.