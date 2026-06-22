VdS Nievenheim hat in der Verlängerung den Klassenerhalt gesichert. – Foto: Markus Becker
Zwei Vorschläge: So könnte die Bezirksliga eingeteilt werden
Seit dem Sonntag stehen alle Bezirksliga-Klubs fest - FuPa Niederrhein hat zwei Vorschläge, wie die Staffeleinteilung aussehen könnte.
von André Nückel · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Hackenberg und der VdS Nievenheim haben als letzte Teams in der Abstiegsrelegation ihr Ticket für die Bezirksliga Niederrhein 2026/27 gesichert und den späten Klassenerhalt gefeiert. FuPa Niederrhein hat deshalb am Montag zwei mögliche Staffeleinteilungen erarbeitet. Zur Klarstellung: Es handelt sich um Vorschläge und nicht um einen Beschluss des Fußballverbandes Niederrhein (FVN).
Ausgangslage: 108 Teams sinnvoll verteilen
Auch 2026/27 wird es wieder 108 Teams in der Bezirksliga Niederrhein geben. Die Klubs werden auf sechs Gruppen à 18 Mannschaften verteilt. Ziel des FVN ist es, möglichst wenige Fußballkreise aufzuteilen, damit relativ viele Kreisderbys erhalten bleiben. Die Spvgg Sterkrade-Nord hat als einziger Verein gleich zwei Mannschaften in der Bezirksliga - beide Teams werden in jedem Fall getrennt. Somit könnte eine Vertretung durchaus weitere Fahrtstrecken in Kauf nehmen müssen.
Vorschlag 1: Fokus auf den Kreis-Zusammenhalt
Den ersten Vorschlag hat die Redaktion anhand der Fußballkreise erarbeitet. Besonders erwähnenswert ist Mönchengladbach-Viersen, denn die Gladbacher haben nur noch drei Bezirksligisten und stellen damit so wenige Teams wie keiner der anderen elf Kreise.
Eine Besonderheit stellt außerdem der Fußballkreis Moers dar, der auf drei Gruppen aufgeteilt wird. Das ist eher selten und auch nicht ideal. Allerdings bleibt auf diese Weise die Zusammensetzung der bisherigen Gruppe 4 nahezu vollständig erhalten. Zudem wandert die Reserve des VfB Homberg in eine Duisburger Gruppe - immerhin ist Homberg ein Duisburger Stadtteil.
Darüber hinaus wird in diesem Vorschlag der Vogelheimer SV als einziges Team aus dem Essener Kreis herausgelöst, damit die Einteilung aufgeht. Ausschlaggebend ist die geografische Lage des VSV, dessen Spielstätte unmittelbar an Bottrop grenzt.
Gruppe 1:
- Düsseldorf (7): TuRU Düsseldorf, VfB 03 Hilden II, SC Unterbach, MSV Düsseldorf, SG Benrath-Hassels, Sparta Bilk, DSC 99
- Grevenbroich-Neuss (8): Germania Grefrath, BV Wevelinghoven, Novesia Neuss, 1. FC Grevenbroich-Süd, SVG Neuss-Weissenberg, TSV Bayer Dormagen, SV Uedesheim, VdS Nievenheim
- Mönchengladbach-Viersen (3): Rheydter SV, SpVg Odenkirchen, TuS Wickrath
Gruppe 2:
- Wuppertal (5): SC Sonnborn, Breite Burschen Barmen, FSV Vohwinkel, Jugoslavija Wuppertal, TSV Ronsdorf
- Remscheid-Solingen (9): FC Remscheid, 1. Spvg Solingen-Wald 03 II, SSV Bergisch Born II, SC Reusrath, TuSpo Richrath, HSV Langenfeld, BV Gräfrath, DV Solingen II, SG Hackenberg
- Düsseldorf (4): SV Hösel, Ratingen 04/19 II, Lohausener SV, TV Kalkum-Wittlaer
Gruppe 3:
- Kempen-Krefeld (13): Anadolu Türkspor, VfB Uerdingen, OSV Meerbusch, TuRa Brüggen, SC St. Tönis, SSV Grefrath, Fortuna Dilkrath, CSV Marathon Krefeld, VfL Tönisberg, Thomasstadt Kempen, TSV Krefeld-Bockum, VfR Krefeld-Fischeln, SC Union Nettetal II
- Moers (5): GSV Moers, SV Budberg II, FC Neukirchen-Vluyn, VfL Rpeelen, TuS Asterlagen
Gruppe 4:
- Kleve-Geldern (7): FC Aldekerk, SF Broekhuysen, DJK Twisteden, Kevelaerer SV, SV Rindern, TSV Weeze, Alemannia Pfalzdorf
- Rees-Bocholt (9): PSV Wesel, DJK Rhede, Rheingold Emmerich, Hamminkelner SV, BW Dingden II, TuS Stenern, SF Lowick, Westfalia Anholt, SV Friedrichsfeld
- Moers (2): TuS Xanten, Borussia Veen
Gruppe 5:
- Duisburg (8): Hamborn 07, Fatihspor Mülheim, FSV Duisburg, Mülheimer SV, SV Genc Osman, DSV 1900, SuS Dinslaken, Rhenania Hamborn
- Oberhausen-Bottrop (8): Rhenania Bottrop, Spvgg Sterkrade-Nord I, SC Oberhausen, SuS Oberhausen, SW Alstaden, Sterkrade 06/07, Fortuna Bottrop, Dostlukspor Bottrop
- Essen (1): Vogelheimer SV
- Moers (1): VfB Homberg II
Gruppe 6:
- Essen (10): SG Essen-Schönebeck, SC Türkiyemspor Essen, Preußen Eiberg, SV Burgaltendorf, SuS Haarzopf, VfB Frohnhausen, TuSEM Essen, SF Niederwenigern II, SpVgg Steele, Heisinger SV
- Oberhausen-Bottrop (1): Spvgg Sterkrade-Nord II
- Wuppertal (7): Cronenberger SC, Türkgücü Velbert, SSVg Velbert, Germania Wuppertal, Rot-Weiß Wülfrath, 1. FC Wülfrath, ASV Mettmann
Vorschlag 2: Fokus auf die Fahrtstrecke
Der zweite Vorschlag löst sich vom Grundsatz, die Fußballkreise möglichst vollständig zusammenzuhalten, und konzentriert sich ausschließlich auf die Fahrtstrecken. Die Einteilung wurde mithilfe der KI Claude vorgenommen. Die einzige Vorgabe lautete, dass Sterkrade-Nord I und Sterkrade-Nord II voneinander getrennt werden müssen.
Das Ergebnis sieht einige spannende Konstellationen vor. Beispielsweise landen der Rheydter SV aus Mönchengladbach-Viersen, der VfB 03 Hilden II aus Düsseldorf und der FC Aldekerk aus Kleve-Geldern aufgrund ihrer geografischen Lage als einzige Vertreter ihres jeweiligen Kreises in anderen Gruppen. Für diese Vereine fällt die gesamte Fahrtstrecke dort geringer aus als bei einer Einteilung mit ihren bekannten Rivalen.
Gruppe 1:
- Düsseldorf (8): TV Kalkum-Wittlaer, Lohausener SV, MSV Düsseldorf, DSC 99, TuRU Düsseldorf, Sparta Bilk, SC Unterbach, SG Benrath-Hassels
- Grevenbroich-Neuss (8): Novesia Neuss, SVG Neuss-Weissenberg, SV Uedesheim, VdS Nievenheim, TSV Bayer Dormagen, 1. FC Grevenbroich-Süd, BV Wevelinghoven, Germania Grefrath
- Mönchengladbach-Viersen (2): SpVg Odenkirchen, TuS Wickrath
Gruppe 2:
- Wuppertal (8): Breite Burschen Barmen, Germania Wuppertal, Jugoslavija Wuppertal, FSV Vohwinkel, SC Sonnborn, TSV Ronsdorf, Cronenberger SC, ASV Mettmann
- Remscheid-Solingen (9): BV Gräfrath, 1. Spvg Solingen-Wald 03 II, FC Remscheid, DV Solingen II, SSV Bergisch Born II, SG Hackenberg, TuSpo Richrath, HSV Langenfeld, SC Reusrath
- Düsseldorf (1): VfB 03 Hilden II
Gruppe 3:
- Kempen-Krefeld (13): VfL Tönisberg, Thomasstadt Kempen, SSV Grefrath, TSV Krefeld-Bockum, VfB Uerdingen, SC St. Tönis, Anadolu Türkspor, CSV Marathon Krefeld, VfR Krefeld-Fischeln, SC Union Nettetal II, OSV Meerbusch, Fortuna Dilkrath, TuRa Brüggen
- Kleve-Geldern (1): FC Aldekerk
- Moers (3): VfL Repelen, FC Neukirchen-Vluyn, GSV Moers
- Mönchengladbach-Viersen (1): Rheydter SV
Gruppe 4:
- Kleve-Geldern (6): SV Rindern, Alemannia Pfalzdorf, TSV Weeze, Kevelaerer SV, DJK Twisteden, SF Broekhuysen
- Rees-Bocholt (9): Westfalia Anholt, Rheingold Emmerich, SF Lowick, DJK Rhede, BW Dingden II, Hamminkelner SV, PSV Wesel, TuS Stenern, SV Friedrichsfeld
- Moers (3): TuS Xanten, Borussia Veen, SV Budberg II
Gruppe 5:
- Duisburg (8): SuS Dinslaken, Rhenania Hamborn, Hamborn 07, FSV Duisburg, SV Genc Osman, DSV 1900, Fatihspor Mülheim, Mülheimer SV
- Oberhausen-Bottrop (8): Fortuna Bottrop, Spvgg Sterkrade-Nord I, Rhenania Bottrop, Dostlukspor Bottrop, Sterkrade 06/07, SuS Oberhausen, SC Oberhausen, SW Alstaden
- Moers (2): VfB Homberg II, TuS Asterlagen
Gruppe 6:
- Essen (11): Vogelheimer SV, SC Türkiyemspor Essen, SG Essen-Schönebeck, VfB Frohnhausen, TuSEM Essen, SpVgg Steele, Preußen Eiberg, SV Burgaltendorf, SuS Haarzopf, SF Niederwenigern II, Heisinger SV
- Oberhausen-Bottrop (1): Spvgg Sterkrade-Nord II
- Wuppertal (4): Türkgücü Velbert, SSVg Velbert, Rot-Weiß Wülfrath, 1. FC Wülfrath
- Düsseldorf (2): SV Hösel, Ratingen 04/19 II
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