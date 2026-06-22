Zwei Vorschläge: So könnte die Bezirksliga eingeteilt werden Seit dem Sonntag stehen alle Bezirksliga-Klubs fest - FuPa Niederrhein hat zwei Vorschläge, wie die Staffeleinteilung aussehen könnte. von André Nückel · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

VdS Nievenheim hat in der Verlängerung den Klassenerhalt gesichert. – Foto: Markus Becker

Die SG Hackenberg und der VdS Nievenheim haben als letzte Teams in der Abstiegsrelegation ihr Ticket für die Bezirksliga Niederrhein 2026/27 gesichert und den späten Klassenerhalt gefeiert. FuPa Niederrhein hat deshalb am Montag zwei mögliche Staffeleinteilungen erarbeitet. Zur Klarstellung: Es handelt sich um Vorschläge und nicht um einen Beschluss des Fußballverbandes Niederrhein (FVN).

Ausgangslage: 108 Teams sinnvoll verteilen Auch 2026/27 wird es wieder 108 Teams in der Bezirksliga Niederrhein geben. Die Klubs werden auf sechs Gruppen à 18 Mannschaften verteilt. Ziel des FVN ist es, möglichst wenige Fußballkreise aufzuteilen, damit relativ viele Kreisderbys erhalten bleiben. Die Spvgg Sterkrade-Nord hat als einziger Verein gleich zwei Mannschaften in der Bezirksliga - beide Teams werden in jedem Fall getrennt. Somit könnte eine Vertretung durchaus weitere Fahrtstrecken in Kauf nehmen müssen. Vorschlag 1: Fokus auf den Kreis-Zusammenhalt Den ersten Vorschlag hat die Redaktion anhand der Fußballkreise erarbeitet. Besonders erwähnenswert ist Mönchengladbach-Viersen, denn die Gladbacher haben nur noch drei Bezirksligisten und stellen damit so wenige Teams wie keiner der anderen elf Kreise.

Eine Besonderheit stellt außerdem der Fußballkreis Moers dar, der auf drei Gruppen aufgeteilt wird. Das ist eher selten und auch nicht ideal. Allerdings bleibt auf diese Weise die Zusammensetzung der bisherigen Gruppe 4 nahezu vollständig erhalten. Zudem wandert die Reserve des VfB Homberg in eine Duisburger Gruppe - immerhin ist Homberg ein Duisburger Stadtteil. Darüber hinaus wird in diesem Vorschlag der Vogelheimer SV als einziges Team aus dem Essener Kreis herausgelöst, damit die Einteilung aufgeht. Ausschlaggebend ist die geografische Lage des VSV, dessen Spielstätte unmittelbar an Bottrop grenzt.