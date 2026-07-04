Zwei Vierer- und zwei Dreierpacker: 1. FC Magdeburg in bester Torlaune

– Foto: Axel Kammerer

Mit einem 9:0-Erfolg bei der SG Blau-Weiß Neuenhofe (Landesklasse-Aufsteiger) war der 1. FC Magdeburg am Mittwochabend in die Testspielphase gestartet. Im zweiten Auftritt der Vorbereitung beim Kreisoberligisten FSV Havelberg - ebenfalls ein Partnerverein des FCM - zeigte sich der Zweitligist dann am Sonnabend schon deutlich torhungriger.

Zu Gast in der Altmark fuhren die Magdeburger einen 23:0-Erfolg ein. "Tore sind immer gut, egal, wo man sie schießt. Tore sorgen für's Selbstvertrauen und sind im Fußball letztendlich auch das Salz in der Suppe", sagte FCM-Trainer Petrik Sander nach der Partie im Volksstimme-Livestream . Und der 65-Jährige aus dem Duo mit Pascal Ibold ergänzte: "Man hat gemerkt, dass wir heute früh nicht trainiert haben. Die Jungs haben Bock gehabt und es hat Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen."

Allen voran Kevin Manthey und Mateusz Zukowski hatten Spaß vor dem gegnerischen Tor: Beide Angreifer schnürten einen Viererpack. Baris Atik und Torben Müsel waren jeweils dreifach erfolgreich. Dazu konnten sich auch Alexander Nollenberger, Anselmo Garcia MacNulty, Leon Mergner, Pierre Nadjombe, Tarek Chahed, Richmond Tachie, Magnus Baars, Lubambo Musonda und Falko Michel in die lange Torschützenliste eintragen.

Highlight gegen Profis: "Das ist dann schon eine andere Hausnummer"

Doch auch die Gastgeber konnten nach dem besonderen Spiel vor circa 1500 Zuschauern noch gut lachen. "Ich denke, um das Ergebnis ging es heute nicht", sagte Co-Trainer Christian Müller am Mikrofon im Volksstimme-Livestream. "Es ging um den Spaß für die Spieler, einfach mal so etwas mitzuerleben, gegen die Profis zu spielen. Das ist dann schon eine andere Hausnummer. Bei uns ist das Ergebnis ausgeblendet. Es war ein schönes Erlebnis", erklärte der 34-Jährige.