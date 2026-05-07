Zwei Vertragsverlängerungen: 1. FC Bocholt schraubt am Kadergerüst Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt gibt die Vertragsverlängerungen von Ozan Hot und Jonas Carls bekannt. von mbe/PM · Heute, 13:36 Uhr · 0 Leser

Ozan Hot steht erst seit dem vergangenen Winter in Bocholt unter Vertrag. – Foto: Monika Gajdzik

Schon lange steht fest, dass der 1. FC Bocholt auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West auflaufen wird. Gemessen an den Ansprüchen des Klubs dürfte dabei ein Abschneiden deutlich über dem derzeitigen 13. Tabellenrang angepeilt werden. Die ersten Meldungen zum Kader ab Sommer fliegen bereits ein. So werden Ozan Hot und Jonas Carls dem FCB auch in der kommenden Spielzeit zur Verfügung stehen.

Mit Hot sollen "junge, hungrige und entwicklungsfähige" Spieler im Verein bleiben Hot schlug erst im Winter vom 1. FC Kaiserslautern II am Bocholter Hünting auf. Zuvor durchlief der 20-Jährige die Jugendabteilungen des FC Schalke 04 und RW Oberhausen und verzeichnete bei den Kleeblättern auch erste Einsätze in der Regionalliga. In Bocholt bot sich ihm die Chance, den nächsten Schritt zu machen. "Ozan hat sich seit seinem Wechsel im Winter hervorragend bei uns eingebracht und in kurzer Zeit gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Er ist äußerst lernwillig, arbeitet täglich intensiv an sich und bringt genau die Mentalität mit, die wir beim 1. FC Bocholt sehen wollen. Mit seiner Vertragsverlängerung setzen wir ganz bewusst ein Zeichen für unseren eingeschlagenen Weg: junge, hungrige und entwicklungsfähige Spieler nachhaltig an den Verein zu binden und gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen“, erklärt Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch.

>>> Das ist Ozan Hot Carls überzeugt auch menschlich Auch Jonas Carls trägt mit der laufenden Spielzeit zum ersten Mal das Trikot der "Schwatten". Der Linksverteidiger wurde so schnell zu einem wichtigen Bestandteil im Kader des FCB, sammelte zuvor aber auch bereits Erfahrungen in den oberen drei Spielklassen.

Carls bleibt dem FCB erhalten. – Foto: Monika Gajdzik