Zwei Verstärkungen, Ticketansturm aufs DFB-Pokalspiel und ein Zugang

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

NEUZUGANG No. 1

Wir freuen uns endlich den ersten Zugang zu präsentieren:

Mit Pascal Bettge verpflichten wir einen starken, vielseitigen Spieler für unsere Erste.

Er kommt vom BSV Rot-Weiß Schönow und bringt trotz seines noch recht jungen Alters unter anderem Erfahrungen aus der Landesklasse mit. Bekannt ist er für seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und für seine Zweikampfstärke.





NEUZUGANG No. 2

Die nächste Verstärkung kommt aus Berlin:

Auf einmal war er da. Selbstbewusst stellte er sich im ersten Training vor und wollte erstmal nur gucken. Am Trainingsende war er dann aber schneller als erwartet überzeugt und gab seine Zusage. Mit Jason Eißrich verpflichten wir einen klasse Spieler, der auf- und neben dem Platz direkt am Start ist. Nicht ohne Grund wurde er umgehend in den Mannschaftsrat gewählt. Bereits im ersten Testspiel überzeugte Jason mit einem Viererpack und machte vor allem mit seinem Kampfgeist auf sich aufmerksam. Das macht Lust nach mehr!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

RSV Eintracht 1949

Das teilt der Verein auf Instagram mit: DFB-Pokal, 1. Runde: RSV Eintracht 1949 - 1. FC Kaiserslautern am 17.8. um 15.30 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion in Babelsberg +++ Sitzplätze AUSVERKAUFT +++ Liebe Fangemeinde, ihr seid der Hammer! Wir sind vom bisherigen Ansturm auf die Tickets überwältigt. Alle Sitzplatzkarten sind inzwischen ausverkauft! Daher werden wir die angekündigten weiteren Termine zum Vor-Ort-Verkauf über unsere RSV-Geschäftsstelle reduzieren. Für den Verkauf von Stehplatzkarten im Block O stellen wir nun noch folgende Termine zur Verfügung: Donnerstag, 24.07. 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Voraussichtlich noch Donnerstag, 14.08. 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr Alle weiteren Anfragen sendet ihr bitte weiterhin an tickets@rsv-eintracht1949.de

